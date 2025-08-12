Ya empezó: Todos los detalles de la deliciosa Feria del Elote 2025 en la CDMX

Si estabas buscando qué hacer en tu próximo fin de semana de agosto te tenemos muy buenas noticias, pues como parte de la Semana Cultural del Maíz que se realiza en la Ciudad de México (CDMX), arrancó oficialmente la Feria del Elote 2025 con decenas de expositores y platillos tradicionales de este producto.

Fue la misma Secretaría de Cultura de la CDMX, quien a través de sus redes sociales dio a conocer todos los detalles de lo que se puede vivir en este evento, así como la sede y fechas en las que las y los capitalinos podrán acudir a probar algunos de los mejores platillos a base de maíz.

Fechas de la Feria del Elote 2025

La Feria del Elote 2025 inició oficialmente desde el pasado 9 de agosto, sin embargo, se mantendrá vigente hasta este próximo domingo 17 del mismo mes, esto como parte de la organización de la Semana Cultural del Maíz en la CDMX.

Es importante señalar que esta feria se estará llevando a cabo sobre Avenida del Maestro en el Barrio La Asunción en San Juan Ixtayopan, uno de los pueblos originarios de la alcaldía Tláhuac de la CDMX.

¿Qué se puede encontrar en la Feria del Elote 2025 en la CDMX?

Dentro de la Feria del Elote 2025 las y los visitantes podrán encontrar alimentos y bebidas a base de maíz, así como actividades que van desde conciertos, danzas y demás atractivos culturales originarios de los barrios de esta alcaldía.

Entre lo que se podrá encontrar en la feria antes mencionada, está los siguiente:

Elotes

Esquites

Pan

Tamales

Flan

Atole

Chileatole

Pan de elote con rajas de chile poblano

Inicia la Fiesta de las Culturas Indígenas en CDMX

Vale la pena mencionar que la Feria del Elote 2025 en la alcaldía Tláhuac se realiza en el marco de la Fiesta de las Culturas Indígenas que se lleva a cabo en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la CDMX, en esta edición de la fiesta se realizarán más de 120 actividades culturales de pueblos y barrios originarios, así como la venta de alimentos y demás artículos tradicionales.

¿Cuándo termina la Fiesta de las Culturas Indígenas en CDMX?

La Fiesta de las Culturas Indígenas en la CDMX se estará realizando hasta el próximo domingo 24 de agosto, por lo cual cuentas con un par de fines de semana y varios días más para poder acudir a la plancha del Zócalo.

