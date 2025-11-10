Montañas, neblina, senderos y aire fresco en este volcán de la CDMX que puedes visitar para una experiencia única

La Malinche y el Nevado de Toluca no son los únicos atractivos para visitar durante diciembre, sino también el volcán Xitle, el cual tiene presencia al sur de la Ciudad de México (CDMX) y cuenta con senderos dignos para amantes de la vegetación y las actividades al aire libre.

El volcán, que es catalogado como un testimonio viviente de la actividad geológica, es un símbolo natural de la alcaldía Tlalpan y su actividad registrada en años de pasado fue la encargada de moldear la región.

📍⛰ ¿Disfrutas de la naturaleza y el senderismo? ¡El Volcán #Xitle es el lugar ideal para ti! 🧗‍♂️ Observa paisajes impresionantes, practica deportes extremos como el rapel y explora las cuevas milenarias 🌲

El volcán se encuentra en el kilómetro 12.5 de San Andrés Totoltepec 🚍





¿Cuándo fue la última vez que el volcán Xitle hizo erupción?

De acuerdo con la alcaldía Tlalpan, el volcán hizo erupción alrededor de 1,700 años y fue una de las más significativas en la historia de esta región y dio forma a los paisajes de roca volcánica que actualmente caracterizan a la demarcación.

La erupción destruyó la antigua ciudad de Cuicuilco, por lo que este hecho se consideró el nacimiento de una nueva era en la historia de Mesoamérica, pues era una de las regiones más avanzadas de su época.

Biodiversidad en el volcán Xitle

En las faldas del volcán se halla un bosque de pinos y oyameles que brinda una gran diversidad de animales y vegetación, lo que lo hace óptimo para hacer caminatas con amigos o en familia.

Entre la diversidad de plantas se encuentra el palo loco, suculentas como la oreja de burro y helechos, además de cactus que son exclusivas de la región. Respecto a los animales, se pueden encontrar águilas, halcones y serpientes (muy rara vez).

¿Qué actividades hacer en el volcán de Xitle?

Entre las actividades que se pueden hacer están senderismo , bici de montaña, rappel y exploración de cuevas. Para esta última actividad se recomienda no tener miedo a la oscuridad, ni a las alturas.

