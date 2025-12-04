Pasa el invierno en una cabaña dentro del bosque en Oaxaca
Un refugio invernal con ambiente de bosque: descubre este lugar con actividades al aire libre y comida tradicional en San Mateo Río Hondo, Oaxaca.
Si buscas un lugar accesible, seguro y rodeado de naturaleza para pasar el invierno, Rancho San Melchor , en la Sierra Sur de Oaxaca, es una opción ideal.
Ubicado en San Mateo Río Hondo , muy cerca de San José del Pacífico, este centro ecoturístico reúne hospedaje rústico, actividades al aire libre y comida tradicional para quienes planean una escapada decembrina.
Hospedaje: cabañas con chimenea y áreas para acampar
Rancho San Melchor ofrece distintos tipos de alojamiento, todos integrados al entorno boscoso.
Lo que puedes esperar:
- Cabañas equipadas con chimenea y baño privado
- Conexión wifi
- Áreas de campamento
- Espacios con hamacas para descansar
El clima frío de la sierra y la neblina constante hacen que visitar en invierno sea especialmente atractivo para quienes buscan un ambiente tipo “cabaña en el bosque”.
Precios en 2025 del Rancho San Melchor
- Cabañas: 400 pesos por persona
- Cabañas 1 y 2: matrimonial + litera, baño privado, chimenea, hamaca, wifi
- Cabaña 3: matrimonial + individual, baño privado, chimenea
- Cabaña 4: matrimonial + individual, baño privado, chimenea, wifi
- Cabaña 5: 3 matrimoniales, baño compartido, chimenea flotante, wifi
- Check-in 1:00 pm / Check-out 11:00 am
- Casa Mía: mil 600 por dos personas y 500 pesos por persona extra
- Cocineta equipada, chimenea, sala, baño privado.
- Check-in 3:00 pm / Check-out 11:00 am
- Área de acampado
- Con tienda: 100 pesos por persona/noche
- Sin tienda: 50 pesos por persona/noche
- Mascotas: 400 pesos (aplican restricciones)
Actividades para aprovechar el destino
El rancho está pensado para familias, parejas y viajeros que quieren mantenerse activos. Entre las actividades disponibles se encuentran:
- Tirolesa : 100 pesos por persona
- Renta de bicicletas
- Juegos infantiles
- Senderismo por veredas naturales: sin costo
- Zonas tranquilas para lectura y descanso
Estas actividades permiten conocer la biodiversidad de San Mateo Río Hondo , una de las regiones serranas más visitadas por quienes buscan turismo rural.
¿Qué comer? Trucha fresca y cocina al comal
Uno de los puntos fuertes del lugar es su granja acuícola, que produce trucha desde hace más de una década. En el comedor campestre los visitantes pueden pedir:
- Trucha al mojo de ajo
- Trucha a la mexicana
- Trucha enchipotlada
- Trucha al vapor
Platillo de trucha: 220 pesos (incluye consomé, ensalada y tostadas)
Además, hay antojitos tradicionales, tortillas recién hechas y bebidas calientes típicas de la zona.
¿Cómo llegar a Rancho San Melchor?
El acceso se encuentra en el kilómetro 137 de la carretera federal Oaxaca–Puerto Ángel, unos metros después del desvío a San José del Pacífico .
Para ingresar:
- Una vez en Oaxaca, toma la carretera principal hacia la Sierra Sur.
- Entra al camino de terracería de aproximadamente 1.5 km que lleva directo al rancho.
Desde la ciudad de Oaxaca, el trayecto dura cerca de tres horas.
Hay más planes en los alrededores del Rancho San Melchor
Si planeas quedarte más de una noche, puedes complementar tu visita con:
- Caminatas hacia el Río Hondo
- Talleres gastronómicos con familias locales
- Elaboración de mermeladas artesanales
- Paseos en cuatrimoto al Cerro Zaniltepec
- Visitas al Centro de Medicina Tradicional
Un destino para disfrutar el invierno
Por su clima frío, su oferta de actividades y su cercanía con San José del Pacífico, Rancho San Melchor es una alternativa práctica para quienes buscan pasar unos días de descanso entre bosque, tradición serrana y gastronomía local.
