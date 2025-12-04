Pasa el invierno en una cabaña dentro del bosque en Oaxaca

Si buscas un lugar accesible, seguro y rodeado de naturaleza para pasar el invierno, Rancho San Melchor , en la Sierra Sur de Oaxaca, es una opción ideal.

Ubicado en San Mateo Río Hondo , muy cerca de San José del Pacífico, este centro ecoturístico reúne hospedaje rústico, actividades al aire libre y comida tradicional para quienes planean una escapada decembrina.

Hospedaje: cabañas con chimenea y áreas para acampar

Rancho San Melchor ofrece distintos tipos de alojamiento, todos integrados al entorno boscoso.

Lo que puedes esperar:



Cabañas equipadas con chimenea y baño privado

Conexión wifi

Áreas de campamento

Espacios con hamacas para descansar

El clima frío de la sierra y la neblina constante hacen que visitar en invierno sea especialmente atractivo para quienes buscan un ambiente tipo “cabaña en el bosque”.

Precios en 2025 del Rancho San Melchor

Cabañas: 400 pesos por persona

Cabañas 1 y 2: matrimonial + litera, baño privado, chimenea, hamaca, wifi Cabaña 3: matrimonial + individual, baño privado, chimenea Cabaña 4: matrimonial + individual, baño privado, chimenea, wifi Cabaña 5: 3 matrimoniales, baño compartido, chimenea flotante, wifi Check-in 1:00 pm / Check-out 11:00 am

Casa Mía: mil 600 por dos personas y 500 pesos por persona extra

Cocineta equipada, chimenea, sala, baño privado. Check-in 3:00 pm / Check-out 11:00 am

Área de acampado

Con tienda: 100 pesos por persona/noche Sin tienda: 50 pesos por persona/noche

Mascotas: 400 pesos (aplican restricciones)

Actividades para aprovechar el destino

El rancho está pensado para familias, parejas y viajeros que quieren mantenerse activos. Entre las actividades disponibles se encuentran:



Tirolesa : 100 pesos por persona

Renta de bicicletas

Juegos infantiles

Senderismo por veredas naturales: sin costo

Zonas tranquilas para lectura y descanso

Estas actividades permiten conocer la biodiversidad de San Mateo Río Hondo , una de las regiones serranas más visitadas por quienes buscan turismo rural.

¿Qué comer? Trucha fresca y cocina al comal

Uno de los puntos fuertes del lugar es su granja acuícola, que produce trucha desde hace más de una década. En el comedor campestre los visitantes pueden pedir:



Trucha al mojo de ajo

Trucha a la mexicana

Trucha enchipotlada

Trucha al vapor

Platillo de trucha: 220 pesos (incluye consomé, ensalada y tostadas)

Además, hay antojitos tradicionales, tortillas recién hechas y bebidas calientes típicas de la zona.

¿Cómo llegar a Rancho San Melchor?

El acceso se encuentra en el kilómetro 137 de la carretera federal Oaxaca–Puerto Ángel, unos metros después del desvío a San José del Pacífico .

Para ingresar:



Una vez en Oaxaca, toma la carretera principal hacia la Sierra Sur.

Entra al camino de terracería de aproximadamente 1.5 km que lleva directo al rancho.

Desde la ciudad de Oaxaca, el trayecto dura cerca de tres horas.

Hay más planes en los alrededores del Rancho San Melchor

Si planeas quedarte más de una noche, puedes complementar tu visita con:



Caminatas hacia el Río Hondo

Talleres gastronómicos con familias locales

Elaboración de mermeladas artesanales

Paseos en cuatrimoto al Cerro Zaniltepec

Visitas al Centro de Medicina Tradicional

Un destino para disfrutar el invierno

Por su clima frío, su oferta de actividades y su cercanía con San José del Pacífico, Rancho San Melchor es una alternativa práctica para quienes buscan pasar unos días de descanso entre bosque, tradición serrana y gastronomía local.

