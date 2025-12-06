La Guelaguetza llega a Naucalpan; fechas, sedes y horarios para el evento gratis

Si todavía no tienes plan con tu familia y seres queridos este fin de semana te tenemos una muy buena noticia, pues a lo largo de este sábado 6 y hasta el domingo 8 de diciembre, se estará celebrando el primer evento de La Guelaguetza en el municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex).

Este evento se encargó de reunir el folklore tradicional y la gastronomía local de ocho regiones de Oaxaca en la entidad mexiquense, esto en medio de la festividad que tiene el acceso gratuito para todos los integrantes de la familia.

¿En dónde está La Guelaguetza en Naucalpan, Edomex?

Los organizadores de La Guelaguetza en el municipio de Naucalpan, organizaron el evento dentro de la Plaza Revolución en el centro de esta demarcación del Estado de México, la cual se encuentra a menos de una hora de la Ciudad de México (CDMX).

Se señaló que a lo largo de este sábado y domingo, el evento dará inicio a las 11:00 de la mañana y se mantendrá abierto hasta las 20:00 horas, por lo cual las y los interesados cuentan con un buen rango de tiempo para recorrer toda la zona.

¿Qué habrá en el evento de La Guelaguetza en Naucalpan?

Si serás una de los cientos de personas que acudirá a este evento gratuito en las calles de Naucalpan en el Estado de México, es importante mencionar que se podrán disfrutar de eventos como la Calenda Oaxaqueña, Guelaguetza con Orquesta Filarmónica, el ensamble NABANI, así como la presentación del conjunto TINDU.

Por otro lado, también se podrá degustar de lo siguiente:

Venta de pan y chocolate oaxaqueño

Venta de tlayudas tradicionales de Oaxaca

Bebidas locales del estado

Venta de artesanías

¿Qué es La Guelaguetza?

Vale la pena mencionar que el evento de La Guelaguetza es una festividad cultural con origen en Oaxaca, la cual se encarga de celebrar la diversidad étnica de los 16 pueblos originarios de este estado de la República Mexicana.

La tradición marca que se celebre con danzas, música tradicional, trajes típicos y con la gastronomía oaxaqueña, la cual destaca por ser una de las más importantes y variadas de nuestro país.

