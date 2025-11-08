Orquídeas de otoño, la Expo-venta con ejemplares únicos, talleres y conferencias sobre estas plantas

Las orquídeas son unas plantas que se caracterizan por su belleza pues tienen una gran variedad de colores y formas y en el Museo Franz Mayer se lleva a cabo la Expo-venta "Orquídeas de otoño" que reunirá ejemplares únicos, así que no te puedes perder este evento y en adn Noticias te contamos los detalles.

adn Noticias/Itandehui Cervantes

Expo-venta Orquídeas de otoño

La Expo-venta de Orquídeas de otoño es organizada por el Museo Franz Mayer en colaboración con la Asociación Mexicana de Orquideología ( AMO ), se exhibirán y venderán ejemplares que habitan desde los manglares hasta los bosques y selvas pues la floración de estas plantas ocurre cuando el clima es fresco.

En México existen alrededor de mil 300 especies nativas de orquídeas , la mayoría son endémicas de estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz y en la Expo-venta habrá 27 expositores y los visitantes encontrarán más de 3 mil ejemplares de géneros como Laelia, una de las más distintivas del país o la Vanda, originaria de zonas tropicales de Asia.

adn Noticias/Itandehui Cervantes

De todas las plantas que se exhiben 41 fueron nominadas y 10 premiadas por la AMO. El principal objetivo de esta Expo-venta Orquídeas de otoño es promover la conservación de estas plantas que se encuentran amenazadas por la tala inmoderada, el cambio de uso de suelos, los incendios, el cambio climático y el comercio ilegal.

Actividades y talleres sobre orquídeas

Además, si estás interesado en conocer más sobre estas fascinantes plantas habrá diversos talleres como:

Cultivo del género Laelia anceps

Cómo mantener vivo un terrario

Cómo cuidar tu orquídea

Cultivo del género Phalaenopsis

Cultivo del género Paphiopedilum

Conferencia: Beneficios e impacto en el cultivo y mantenimiento de orquídeas

Conferencia: Cultivo de orquídeas en biorreactores para biofábricas caseras

Taller teórico práctico de cultivo de orquídeas

Para conocer fechas, horarios y precios de los talleres y conferencias da clic en el siguiente enlace .

Fechas, ubicación y precios de la Expo-venta Orquídeas de otoño

La Expo-venta Orquídeas de otoño se llevará a cabo del 8 al 16 de noviembre de 2026 en el Museo Franz Mayer ubicado en Avenida Hidalgo 45 en el Centro Histórico en un horario de las 10:00 a las 17:00 horas.

Los boletos tienen un precio de 127.00 pesos e incluye:

Entrada general al museo y exposiciones regulares, como:

Pierre et Gilles. La construcción del símbolo

Mueble Arquitectónico II por Joselo Maderista

Surreal. Rodney Smith

El humo en el espejo

Experiencia inmersiva "Manga Lab"

adn Noticias/Itandehui Cervantes

Franz Mayer y su relación con las orquídeas

Esta muestra evoca a uno de los grandes intereses de Franz Mayer pues tuvo una enorme pasión por la botánica e instaló un jardín e invernadero donde reunió una gran colección de especies y fue miembro fundador de la Sociedad Mexicana Amigos de las Orquídeas hoy Asociación Mexicana de Orquideología.

