Orquídeas de otoño, la Expo-venta con ejemplares únicos, talleres y conferencias sobre estas plantas
Si te gustan las plantas, la Expo-venta Orquídeas de otoño es el lugar ideal para ti pues encontrarás cientos de ejemplares únicos que te cautivarán con su belleza.
Las orquídeas son unas plantas que se caracterizan por su belleza pues tienen una gran variedad de colores y formas y en el Museo Franz Mayer se lleva a cabo la Expo-venta "Orquídeas de otoño" que reunirá ejemplares únicos, así que no te puedes perder este evento y en adn Noticias te contamos los detalles.
Expo-venta Orquídeas de otoño
La Expo-venta de Orquídeas de otoño es organizada por el Museo Franz Mayer en colaboración con la Asociación Mexicana de Orquideología ( AMO ), se exhibirán y venderán ejemplares que habitan desde los manglares hasta los bosques y selvas pues la floración de estas plantas ocurre cuando el clima es fresco.
En México existen alrededor de mil 300 especies nativas de orquídeas , la mayoría son endémicas de estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz y en la Expo-venta habrá 27 expositores y los visitantes encontrarán más de 3 mil ejemplares de géneros como Laelia, una de las más distintivas del país o la Vanda, originaria de zonas tropicales de Asia.
De todas las plantas que se exhiben 41 fueron nominadas y 10 premiadas por la AMO. El principal objetivo de esta Expo-venta Orquídeas de otoño es promover la conservación de estas plantas que se encuentran amenazadas por la tala inmoderada, el cambio de uso de suelos, los incendios, el cambio climático y el comercio ilegal.
Actividades y talleres sobre orquídeas
Además, si estás interesado en conocer más sobre estas fascinantes plantas habrá diversos talleres como:
- Cultivo del género Laelia anceps
- Cómo mantener vivo un terrario
- Cómo cuidar tu orquídea
- Cultivo del género Phalaenopsis
- Cultivo del género Paphiopedilum
- Conferencia: Beneficios e impacto en el cultivo y mantenimiento de orquídeas
- Conferencia: Cultivo de orquídeas en biorreactores para biofábricas caseras
- Taller teórico práctico de cultivo de orquídeas
Para conocer fechas, horarios y precios de los talleres y conferencias da clic en el siguiente enlace .
Fechas, ubicación y precios de la Expo-venta Orquídeas de otoño
La Expo-venta Orquídeas de otoño se llevará a cabo del 8 al 16 de noviembre de 2026 en el Museo Franz Mayer ubicado en Avenida Hidalgo 45 en el Centro Histórico en un horario de las 10:00 a las 17:00 horas.
Los boletos tienen un precio de 127.00 pesos e incluye:
- Entrada general al museo y exposiciones regulares, como:
- Pierre et Gilles. La construcción del símbolo
- Mueble Arquitectónico II por Joselo Maderista
- Surreal. Rodney Smith
- El humo en el espejo
- Experiencia inmersiva "Manga Lab"
Franz Mayer y su relación con las orquídeas
Esta muestra evoca a uno de los grandes intereses de Franz Mayer pues tuvo una enorme pasión por la botánica e instaló un jardín e invernadero donde reunió una gran colección de especies y fue miembro fundador de la Sociedad Mexicana Amigos de las Orquídeas hoy Asociación Mexicana de Orquideología.
