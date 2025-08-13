‘M’ de Depeche Mode llegará a cines mexicanos en octubre

Han pasado casi dos años desde la última visita de ‘Depeche Mode’ a la capital mexicana. En esa ocasión se presentaron 3 veces en el extinto ‘foro sol’ , como parte de la gira de su decimoquinto álbum de estudio ‘Memento Mori’. Las tres noches estuvieron cargadas de emotividad por el regreso de la banda después de más de 4 años de ausencia y la reciente muerte de Andrew Fletcher unos meses antes.

Previo a los conciertos se anunció que se produciría un documental con material exclusivo de los conciertos en México. La idea del documental surge a partir de una remembranza de la trayectoría de la banda y el paralelismo de la temática del álbum y la cultura mexicana.

Dirección mexicana en documental de Depeche Mode

El documental de ‘Depeche Mode’ es dirigido por el director mexicano Fernando Frías, conocido por ‘ Ya no estoy aquí’ de 2019 . Película que le valió un premio Ariel a la mejor dirección.

Este documental se concibe como una experiencia cinematográfica expresiva y dinámica donde la música y la cultura se conjugan. El largometraje está pensado como un viaje musical y espiritual en el que las canciones son el vínculo que comparten la tradición mexicana y el ‘leitmotiv’ de ‘Momento Mori’.

Esta no es la primera vez que la banda presenta material en vivo, pero si es la primera en que se mezclan imágenes con sonoridad como una producción conjunta. El documental se estrenó el 25 de junio en el festival internacional de cine de Tribeca y llegará a pantallas IMAX alrededor de todo el mundo.

Con una duración de 95 minutos y una clasificación apta para todo público, este documental promete ser una de las experiencias visuales más entretenidas del otoño.

Preventa y fecha de estreno en México de ‘M’

‘M’ de ‘Depeche Mode’ está prevista para estrenarse el 28 de octubre en salas limitadas de la CDMX. La preventa para las entradas se habilitará el 17 de septiembre en la página oficial . Es necesario hacer un registro previo para asegurar tu lugar.

Aunque no se han revelado los precios para las funciones en México, se maneja un estimado de $250 mxn.

