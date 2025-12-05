Artesanías, música y teatro en el Festival Navidad Toluca 2025; actividades, horarios y sedes

La capital del Edomex celebra el Festival Navidad Toluca 2025, un evento con actividades culturales gratuitas del 5 al 8 de diciembre. La ciudad ofrece música, artesanías, conferencias y espectáculos en distintos recintos. El objetivo busca acercar la cultura a las familias y fortalecer la participación comunitaria.

El ayuntamiento organiza el festival en espacios como el Andador Constitución, la Alameda Central y los mercados tradicionales. Las actividades se realizan en horarios accesibles y con propuestas para todas las edades. La edición promete alta afluencia gracias a su programa variado.

Viernes: Artesanías, conferencias y presentaciones literarias

El festival inicia con una muestra de marquetería en el Centro de Servicios al Turista. La exposición reúne trabajos especializados en madera fina y ofrece una ventana al talento local. La jornada continúa con una conferencia internacional sobre becas y movilidad estudiantil en la Biblioteca José María Heredia y Heredia.

La tarde cierra con la presentación del libro El Tesoro Más Antiguo de tu Biblioteca en San Mateo Oxtotitlán. El gobierno municipal destaca que estas actividades fortalecen el acceso al aprendizaje y la lectura en la comunidad.

Sábado: Bazar artesanal y espectáculos musicales

El sábado se organiza el Bazar Artesanal “Hecho con el Corazón” en la Concha Acústica. El mercado impulsa a creadores locales y permite al público adquirir piezas únicas. Más tarde, la cantante Miranda Lara ofrece un concierto en el Mercado Juárez, punto tradicional del comercio toluqueño.

El día culmina con la pastorela Los Aprietos del Arcángel en el Andador Constitución. El Ensamble Cenzontle acompaña la obra con música en vivo, lo que convierte al espectáculo en uno de los más esperados del festival.

Domingo: Cierre musical y artesanías

El bazar artesanal continúa su última jornada en el Parque Alameda. La propuesta incentiva el consumo local en una temporada donde las ventas suelen incrementar. A mediodía, Paco Bermúdez se presenta en el Mercado Morelos con un show apto para toda la familia.

El cierre oficial ocurre en el Andador Constitución con un concierto del Ensamble Vocal. La presentación busca reforzar el ambiente navideño y despedir el festival con una experiencia musical comunitaria.

Detalles sobre la pastorela

La puesta en escena Los Aprietos del Arcángel mezcla humor, tradición y música. La obra retoma elementos del teatro popular y se adapta al público infantil y juvenil.

Su relevancia radica en mantener vivas las tradiciones mexicanas y acercar la narrativa navideña a nuevas generaciones. El Ensamble Cenzontle aporta el toque musical que distingue esta versión.

Otros festivales navideños en México

En el país se realizan celebraciones similares en Puebla, Guadalajara y Monterrey. Estos eventos funcionan como impulso al turismo local y a la economía creativa.

Expertos en cultura señalan que este tipo de festivales refuerza la identidad regional y generan espacios seguros para la convivencia familiar.

Mapa de ubicaciones

El festival se concentra en el centro de Toluca y puntos culturales cercanos. Las sedes principales incluyen el Andador Constitución, la Concha Acústica, el Mercado Juárez, el Mercado Morelos y diversas bibliotecas públicas.

