Tiembla de miedo: Fechas, sedes, programación y actividades del Festival Macabro 2025
¡Atención cinéfilos! Si son amantes del horror, el Festival Macabro 2025 tendrá una terrorífica selección de películas, aquí todos los detalles.
¿Te gustan las películas de terror? Te tenemos grandes noticias, pues se llevará a cabo la edición 2025 del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, mejor conocido como Macabro .
Durante dos semanas los cinéfilos podrán disfrutar de una gran variedad de películas que te dejarán muy perturbado y en adn40 te compartimos todos los detalles para que no te lo pierdas.
¿Qué habrá en el Festival Macabro 2025?
El Festival Macabro 2025 tiene una programación que incluye 52 cortometrajes de 18 países distintos; 129 películas de 24 países diferentes entre los que destacan México, Italia, Estados Unidos, Irlanda, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, España, Argentina, Ecuador, Brasil, Corea del Sur, Japón, Bielorrusia, Bélgica, Colombia, Alemania, Australia, Inglaterra y Finlandia.
Además, habrá algunas actividades como:
- Editatón Macabro+ Wikimedia: memoria digital del horror
- Exposición de Art Toys “La muerte Toy Show 2 The Reborning” que estará en la Casa del Cine del 21 al 31 de agosto.
- Fantásticos del CCC: homenaje a medio siglo de cine fantástico
🚪 Cada puerta de nuestro #HotelMacabro será una pesadilla.— Macabro FICH (@MacabroFICH) August 12, 2025
¿Te atreves a abrirlas? 😈
Lo mejor del cine de terror y fantástico llega del 19 al 31 de agosto.
💀 Save the date pic.twitter.com/WbRBLDqvUB
Sedes del Festival Macabro 2025
Las películas y cortometrajes se proyectarán en las siguientes sedes:
- La Casa del Cine MX
- Cinemanía
- Barco Utopía
- Centro Cultural de España
- Biblioteca de México
- Centro Cultural Xavier Villaurrutia
- Cine Víctor Manuel Mendoza
- Cinematógrafo del Chopo
- Circo Volador
- Centro de Cultura Digital
- Museo Panteón San Fernando
- Faro de Oriente
- Faro Cosmos
- Cineteca Nacional de las Artes
- Museo Casa del Risco
- Cineteca Nacional
- Biblioteca Vasconcelos
- Colegio San Ildefonso
Fechas y programación del Festival Macabro 2025
El Festival Macabro 2025 se realizará del 19 al 31 de agosto de 2025 y la programación se dividirá en las siguientes categorías:
- Cortometraje Internacional
- Cortometraje mexicano
- Cortometraje Animado de Horror
- Selección Largometraje Internacional de Horror
- Selección Largometraje Iberoamericano de Horror
- Selección Largometraje Sci Fi, Dark Fantasy & Thriller
- Funciones especiales
- Clásicos: 100 años de Richard Matheson
