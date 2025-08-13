Tiembla de miedo: Fechas, sedes, programación y actividades del Festival Macabro 2025

¿Te gustan las películas de terror? Te tenemos grandes noticias, pues se llevará a cabo la edición 2025 del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, mejor conocido como Macabro .

Durante dos semanas los cinéfilos podrán disfrutar de una gran variedad de películas que te dejarán muy perturbado y en adn40 te compartimos todos los detalles para que no te lo pierdas.

¿Qué habrá en el Festival Macabro 2025?

El Festival Macabro 2025 tiene una programación que incluye 52 cortometrajes de 18 países distintos; 129 películas de 24 países diferentes entre los que destacan México, Italia, Estados Unidos, Irlanda, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, España, Argentina, Ecuador, Brasil, Corea del Sur, Japón, Bielorrusia, Bélgica, Colombia, Alemania, Australia, Inglaterra y Finlandia.

Además, habrá algunas actividades como:



Editatón Macabro+ Wikimedia: memoria digital del horror



Exposición de Art Toys “La muerte Toy Show 2 The Reborning” que estará en la Casa del Cine del 21 al 31 de agosto .



. Fantásticos del CCC: homenaje a medio siglo de cine fantástico

Sedes del Festival Macabro 2025

Las películas y cortometrajes se proyectarán en las siguientes sedes:

La Casa del Cine MX

Cinemanía

Barco Utopía

Centro Cultural de España

Biblioteca de México

Centro Cultural Xavier Villaurrutia

Cine Víctor Manuel Mendoza

Cinematógrafo del Chopo

Circo Volador

Centro de Cultura Digital

Museo Panteón San Fernando

Faro de Oriente

Faro Cosmos

Cineteca Nacional de las Artes

Museo Casa del Risco

Cineteca Nacional

Biblioteca Vasconcelos

Colegio San Ildefonso

Fechas y programación del Festival Macabro 2025

El Festival Macabro 2025 se realizará del 19 al 31 de agosto de 2025 y la programación se dividirá en las siguientes categorías:

Cortometraje Internacional

Cortometraje mexicano

Cortometraje Animado de Horror

Selección Largometraje Internacional de Horror

Selección Largometraje Iberoamericano de Horror

Selección Largometraje Sci Fi, Dark Fantasy & Thriller

Funciones especiales

Clásicos: 100 años de Richard Matheson

