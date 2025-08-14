Ópera del INBAL dará concierto gratuito a chilangos en la Biblioteca Vasconcelos

La ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) le cantará a chicos y grandes amantes de la música en la Biblioteca Vasconcelos en un concierto gratuito.

En su propuesta Música INBAL por la ciudad, cantantes destacados y talentosos se presentarán en espacios públicos para acercar a la población a este arte de sonidos armónicos.

Se trata de un proyecto de la mano de la Coordinación Nacional de Música y la Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura que envolverá al publico chilango para conectar con ritmos y melodías internacionales.

¿Cuándo será el concierto de la ópera del INBAL?

La ópera del INBAL se presentará en el Auditorio de la Biblioteca Vasconcelos el próximo viernes 15 de agosto, a las 17:00 horas. La entrada es completamente gratuita y está dedicada para el público en general.

¿Qué artistas estarán presentes en la Ópera del INBAL?

Los amantes de la música disfrutarán de la voz de Encarnación Vázquez , mezzosoprano y concertista de Bellas Artes, así como del talento de Alberto Cruzprieto en el piano.

¿Cómo llegar a la Biblioteca Vasconcelos?

La forma más rápida de llegar a la Biblioteca Vasconcelos es a través de la Línea B del Metro CDMX, que va de Ciudad Azteca a Buenavista y bajarse en esta última estación. También es buena opción usar las líneas 1 y 4 del Metrobús para llegar a las estación de Buenavista.

