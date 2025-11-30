SSPC vincula a ‘Los Erres’, célula ligada al CJNG, con el asesinato de Carlos Manzo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , confirmó que la organización criminal conocida como Los Erres está directamente vinculada con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido hace casi un mes.

Durante el informe sobre el avance del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia , el funcionario detalló que esta célula delictiva ha operado en diversos municipios del estado y mantiene nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

García Harfuch señaló que las investigaciones federales permiten establecer una relación clara entre la estructura de Los Erres y el ataque contra el presidente municipal , además de otros delitos cometidos en la región.

“Los tenemos vinculados y relacionados de manera directa con el homicidio del presidente municipal”, afirmó este domingo 30 de noviembre.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein presentamos los avances de seguridad en Michoacán, donde el trabajo coordinado entre las instituciones ha permitido detener a 932 personas por delitos de alto impacto y asegurar casi 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 30, 2025

Origen y actividades de la célula criminal en Michoacán

Los Erres surgieron tras una fractura interna dentro del Cártel de los Arellano Félix , lo que dio origen a un grupo dedicado principalmente al sicariato.

Con el paso de los años, sus integrantes se dispersaron en diferentes zonas del país, ofreciendo servicios de asesinato por encargo a organizaciones rivales.

Algunos de sus operadores trabajan actualmente para el CJNG en Tijuana, Baja California, mientras que otros se alinearon con el Cártel de Sinaloa. Su presencia ha sido documentada en Michoacán , Baja California y el Estado de México, de acuerdo con informes de seguridad federales.

Operativos en Michoacán y estados colindantes

El Gabinete de Seguridad informó que se mantienen operativos por aire, tierra y agua en Michoacán, así como en entidades vecinas para ubicar a los restantes integrantes de la célula delictiva.

Aunque no se tiene un número preciso de miembros activos, las autoridades federales reconocen que se trata de una estructura violenta y especializada en ejecuciones.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles , aseguró que varias detenciones recientes —relacionadas con operadores de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, del Cártel de los Beltrán Leyva— han contribuido a reducir delitos de alto impacto en distintas regiones del país.

Nueve detenidos por el asesinato de Carlos Manzo

A la fecha, suman nueve personas detenidas por su presunta participación en el homicidio del alcalde. Entre ellas destaca:



Jorge Armando El Licenciado , señalado como autor intelectual y líder de la célula que ejecutó el ataque

señalado como autor intelectual y líder de la célula que ejecutó el ataque Siete policías municipales de Uruapan , quienes fungían como escoltas del edil

, quienes fungían como escoltas del edil Jaciel Antonio N.

El autor material, identificado como Víctor Manuel, fue abatido en el sitio, mientras que otros dos implicados fueron hallados sin vida.

Las autoridades aseguran que las investigaciones continuarán hasta desarticular por completo a Los Erres y esclarecer las motivaciones detrás del ataque.

