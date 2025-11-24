Detuvieron a Jaciel Antonio “N"; reclutó a dos participantes en el homicidio de Carlos Manzo

Autoridades federales y estatales detuvieron a Jaciel Antonio “N”, señalado como el presunto reclutador de dos personas que participaron en el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo , ocurrido el pasado 12 de octubre.

La captura forma parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia , confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En un mensaje en redes sociales, el funcionario aseguró que el Gabinete de Seguridad mantiene operativos coordinados en la región para esclarecer por completo el crimen y detener a todos los involucrados.

En Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich, detuvieron a Jaciel Antonio “N”, identificado como reclutador de personas en… pic.twitter.com/1XbEfhSzXe — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 24, 2025

La detención se llevó a cabo en Uruapan

De acuerdo con la SSPC , elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina, FGR, Guardia Nacional y autoridades locales dieron seguimiento a diversas líneas de investigación sobre el grupo criminal responsable del homicidio.

Como parte de estos trabajos se logró ubicar a un hombre de 36 años identificado como el presunto reclutador de sicarios vinculados al ataque.

Tras labores de gabinete y campo, los agentes localizaron a Jaciel Antonio “N” en las inmediaciones de un hotel en Uruapan. Ahí, fue asegurado sin efectuar detonaciones.

¿Quién es Jaciel Antonio “N”?

Las investigaciones señalan que Jaciel Antonio “N” operaba como reclutador para células delictivas , específicamente captando personas en centros de rehabilitación para adicciones, a quienes después incorporaba a actividades de sicariato y distribución de droga en la región.

Asimismo, la dependencia informó que el detenido también es señalado por los delitos de cohecho y contra la salud, además de mantener vínculos directos con la célula que planeó y ejecutó el ataque contra el alcalde.

Según fuentes ministeriales, parte de su función era ofrecer pagos a jóvenes vulnerables para integrarlos a actividades delictivas.

Avance en el caso Carlos Manzo

La ejecución del alcalde generó fuerte presión política y social en Michoacán , debido a que ocurrió en medio de disputas entre grupos criminales.

En días recientes se reveló una carta póstuma escrita por uno de los implicados, donde se detallaban amenazas y presuntas órdenes internas para cometer el homicidio, lo que abrió nuevas líneas de investigación.

García Harfuch afirmó que las instituciones federales y estatales continuarán “trabajando de manera coordinada para combatir la impunidad”.

