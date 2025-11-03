Harfuch confirma ataque de grupo armado durante patrullaje en Guasave; agresores fueron abatidos

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que personal operativo del Gabinete de Seguridad Nacional fue agredido por un grupo armado, lo que destató una balacera cuando realizaban patrullajes en el municipio de Guasave, en Sinaloa.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este lunes 3 de noviembre y, como resultado de este enfrentamiento entre civiles y fuerzas federales, se reportó un saldo de 13 agresores muertos.

Se desata balacera en Guasave Sinaloa, durante patrullaje del Gabinete de Seguridad

De acuerdo con el informe del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, las fuerzas federales y estatales realizaban un patrullaje en el municipio de Guasave. Alrededor de las 12:45 del día, un grupo armado, que permanecía oculto bajo un puente en La Brecha, atacó a los elementos de seguridad.

• 13 agresores perdieron la vida

• 4 detenidos

El personal operativo del Gabinete de Seguridad reaccionó de inmediato y logró repeler la agresión. El resultado de este fuerte operativo en Guasave fue el siguiente:

13 agresores perdieron la vida

4 detenidos

9 personas liberadas que se encontraban secuestradas

7 vehículos asegurados

Armas largas y equipo táctico asegurado

Circulan videos de la aparatosa balacera en Guasave

La balacera entre fuerzas de seguridad y civiles que se registró en la región de La Brecha, en el municipio de Guasave, causó pánico entre los ciudadanos. El enfrentamiento quedó registrado en algunos videos que circulan en redes sociales.

