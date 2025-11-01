Caen ocho en Veracruz por red clandestina de combustible; aseguran 250 mil litros de hidrocarburo

En una acción conjunta ocurrida la noche del 1° de noviembre de 2025, autoridades federales realizaron un operativo en el municipio de Perote, Veracruz, para desarticular una red dedicada al robo y comercialización irregular de hidrocarburos. El decomiso incluyó 250 mil litros de combustible y la detención de ocho presuntos implicados.

La operación, coordinada entre la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), se centró en una empresa que operaba como fachada ecológica, simulando manejar residuos peligrosos mientras almacenaba grandes volúmenes de gasolina robada a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ocho detenidos y decomiso millonario en Perote

Durante el operativo fueron arrestados ocho hombres, quienes se encontraban en el sitio al momento de la intervención. Aunque sus identidades no han sido reveladas, las autoridades informaron que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación.

@GabSeguridadMX/X La empresa intervenida operaba bajo la apariencia de un centro de manejo de residuos peligrosos, con instalaciones que incluían tanques etiquetados como “CAP 50M3" y “TQ-08", y un logo que sugería servicios ecológicos legítimos, como “Reciclados del Altiplano”.

Además del combustible, se aseguraron 12 pipas, vehículos de transporte, equipos electrónicos y documentos que podrían servir como evidencia. El valor de lo confiscado supera los 247 millones de pesos, lo que representa un duro golpe a la economía criminal.

Una empresa fachada disfrazada de recicladora

El inmueble inspeccionado operaba bajo el nombre “Reciclados del Altiplano” y contaba con tanques etiquetados como “CAP 50M3” y “TQ-08”, aparentando ofrecer servicios ecológicos. Sin embargo, el sitio funcionaba como un centro de acopio y distribución ilegal de combustible.

En el marco de las acciones para combatir el mercado ilícito de combustibles, en Veracruz, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y @Pemex detuvieron a 8 personas y aseguraron 250 mil litros de hidrocarburo en una empresa de manejo de residuos que operaba como fachada… pic.twitter.com/fXXyhobE65 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 1, 2025

Este tipo de estrategias de “fachada” son frecuentes en el robo de hidrocarburo, ya que permiten a los grupos criminales encubrir operaciones ilícitas y evadir inspecciones de rutina. La Profepa recomienda a los empresarios verificar licencias y denunciar irregularidades para evitar ser cómplices involuntarios.

Delitos y sanciones

De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, los implicados podrían enfrentar penas de entre 15 y 25 años de prisión, además de multas millonarias. Las autoridades destacaron que se trata de delitos graves, sin posibilidad de libertad bajo fianza.

Los bienes incautados serán puestos a disposición del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), que podría subastarlos y destinar los recursos a programas sociales y de seguridad pública.

