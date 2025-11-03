VIDEO: Revelan la ruta del agresor de Carlos Manzo antes de darle alcance y dispararle

La noche del 1 de noviembre, un joven aparentemente de entre 17 y 19 años de edad, logró acercarse al edil de Uruapan, Carlos Manzo para dispararle y quitarle la vida.

Tras el ataque, el agresor fue abatido en el lugar; no obstante, las autoridades aseguran que tiene al menos un cómplice. A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes de los minutos antes del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, donde es posible observar cuál fue la ruta que siguió el agresor para acercarse a Manzo. Te contamos los detalles.

Video revela cómo asesinaron a Carlos Manzo

En conferencia de prensa este lunes 3 de noviembre, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Carlos Torres Piña, reveló los primeros videos de la ruta que siguió el sicario que asesinó a Carlos Manzo . En las imágenes se puede ver al sujeto vestido con una sudadera blanca, que sale de locales de la Plaza Municipal desde donde acechaba al presidente municipal, mientras recorría el Festival de las Velas.

El sicario se fue abriendo paso entre la multitud para acercarse al primer cuadro de la plaza principal donde se encontraba el edil; sin embargo, una valla metálica le cerró el paso. El agresor continúa buscando la manera de acercarse a su víctima, hasta que en un punto logró pasar entre la gente y acercarse lo suficiente a Carlos Manzo. Fue entonces que realizó siete detonaciones de arma de fuego.

El agresor logró alcanzar al edil de Uruapan con un disparo en el tórax que le quitó la vida. Asimismo, alcanzó a herir a dos personas más, una de ellas de gravedad y, al regidor Víctor Hugo de la Cruz que presentó una lesión menor.

El fiscal estatal también informó que el agresor había estado hospedado en un hotel cercano al Centro Histórico de Uruapan, desde donde esperaba el momento de atacar al edil. Asimsimo, informó que el arma, una pistola de 9 mm, había sido vinculada a otros hechos anteriormente.

¿Quién es el agresor de Carlos Manzo?

Hasta el momento, la Fiscalía de Michoacán no ha logrado identificar al asesino de Carlos Manzo, pues aunque se envió una petición al Instituto Nacional Electoral (INE) para identificarlo por medio de huellas dactilares, no ha habido respuesta, por lo que las autoridades especulan que el homicida no cuente con registro en el INE o sea menor de edad.

Asimismo, el fiscal detalló que el agresor dio positivo en pruebas de drogas, pues había consumido metanfetaminas y mariguana.

Carlos Manzo había denunciado amenazas y falta de apoyo de las autoridades

Desde que Carlos Manzo , candidato independiente, había ganado la presidencia municipal de Uruapan, en 2024, había denunciado ante las autoridades del estado, que era víctima de amenazas por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y había solicitado refuerzos federales.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, (SSPC), Omar García HArfuch, el edil de Uruapan contaba con escolta de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil, integrada por 14 elementos y dos vehículos oficiales.

