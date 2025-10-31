Marina repele agresión y detiene a 13 sujetos de “Los Mayitos” con armamento pesado en Sinaloa

A través de un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ) a cargo de Omar García Harfuch, se dio a conocer que la Secretaría de Marina logró repeler y detener a varios sujetos vinculados a Los Mayitos en el poblado de La Vuelta en Navolato, Sinaloa.

De acuerdo con lo mencionado en el comunicado, las acciones fueron encabezadas por elementos de la misma Marina, así como por miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

¿Qué pasó en el poblado de La Vuelta en Navolato, Sinaloa?

El Gobierno de México mencionó que las acciones ocurrieron durante un patrullaje de vigilancia como parte del despliegue operativo para reforzar la seguridad en la entidad. Tras ello, se dio a conocer que miembros navales detectaron un vehículo con personas armadas a bordo, los cuales al ver la presencia de los elementos comenzaron disparar en su contra.

La SSPC informó que los efectivos repelieron la agresión en conformidad con los protocolos de actuación, por lo cual en el intento de huida de los presuntos miembros de “Los Mayitos”, ingresaron a un domicilio en donde terminaron por ser detenidos.

Aseguran armas largas y cartuchos tras repeler agresión en La Vuelta

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Gobierno de México , durante la revisión del inmueble fueron aseguradas ocho armas largas, cinco armas cortas, un rifle, así como 60 cargadores de diferentes calibres y 56 cartuchos útiles.

Por otro lado, se señaló que fueron asegurados tres vehículos y ocho motocicletas, los cuales se presume serían utilizados para realizar actividades ilícitas dentro La Vuelta en Navolato, Sinaloa.

Trasladan a sujetos que agredieron a elementos de la Marina

Vale la pena mencionar que los 13 sujetos detenidos por elementos de seguridad fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, el cual se encargará de determinar la situación legal de los involucrados.

Dentro del comunicado no se dio a conocer información sobre personas lesionadas durante el operativo que se realizó en la zona ya mencionada.

