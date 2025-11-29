Detienen a hombre por presunto homicidio en CDMX; le aseguran droga

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC ) detuvieron a un hombre en seguimiento a una agresión con disparos de arma de fuego en calles de la alcaldía Xochimilco y ya se realizan las investigaciones correspondientes.

Detienen a hombre por presunto homicidio

De acuerdo con el comunicado de la SSC , un hombre murió luego de que otro le disparara con un arma de fuego corta en una barbería localizada en la carretera a Santa Cecilia y la calle Privada Tulipanes en la colonia Valle de Santamaría en la alcaldía Xochimilco.

Tras realizar un análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, los uniformados identificaron a los probables responsables que tras disparar huyeron a bordo de un vehículo. Los uniformados encontraron el vehículo en las calles Emiliano Zapata y Niños Héroes de la colonia Barrio San Juan Moyotepec.

Ahí mismo interceptaron al hombre y se le realizó una revisión preventiva y se le aseguraron 30 bolsitas de plástico con hierba verde, 15 bolsitas con una sustancia similar al crystal, dos teléfonos celulares y una sudadera con manchas hemáticas. El detenido es un hombre de 22 años de edad y fue presentado ante el agente del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Homicidios en CDMX en 2025

Según datos del Gobierno capitalino, durante el primer semestre de 2025 disminuyeron los delitos de alto impacto en un 62% respecto al mismo periodo de 2019, mientras que de enero a junio ha bajado 10%. Además, se ha detenido a más de 5 mil personas por delitos de alto impacto.

Se ha logrado la detención de 27 objetivos prioritarios, se capturaron a 487 personas pertenecientes a 21 células delictivas y se han asegurado armas, drogas y vehículos. Como parte de la Estrategia Integral contra la extorsión se detuvo a 496 personas, 387 por extorsión y 109 por tentativa del delito.

