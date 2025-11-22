Dictan prisión preventiva a “El Licenciado” y escoltas por asesinato de Carlos Manzo

Un juez de control en Michoacán dictó prisión preventiva para El Licenciado y siete escoltas del exalcalde de Uruapan, al considerar que existen riesgos de fuga y posible interferencia en la investigación. La decisión se tomó tras revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), que incluyen mensajes, llamadas y videos que relacionan a los acusados con el ataque del 1° de noviembre.

La agresión ocurrió durante el Festival de las Velas, un evento masivo de Día de Muertos en el centro de Uruapan. Ahí, Carlos Manzo recibió siete disparos y murió poco después en un hospital local. La FGE afirmó que el crimen se planeó desde una célula del CJNG y que se pagaron hasta 2 millones de pesos para ejecutarlo.

¿Qué ocurrió el día del ataque contra Carlos Manzo?

El homicidio sucedió frente a cientos de asistentes en la Plaza de los Mártires. El agresor, un joven de 17 años, llegó entre la multitud y disparó contra Manzo y un político local que sobrevivió. El hecho generó conmoción por la facilidad con la que se infiltró el atacante.

La FGE documentó que Manzo había recibido amenazas previas y que existían tensiones por el control territorial en Uruapan.

¿Quiénes son los detenidos y qué papel tuvieron?

Jorge Armando “N”, El Licenciado, es señalado como autor intelectual. Según la FGE, coordinó el ataque por mensajería y dio instrucciones a los sicarios. Fue detenido el 18 de noviembre en Morelia y trasladado al penal de máxima seguridad El Altiplano.

Los siete escoltas están acusados de omitir su deber de protección. Las autoridades sostienen que uno de ellos habría ejecutado al agresor ya sometido. Un octavo escolta sigue prófugo.

¿Qué resolvió el juez durante la audiencia?

La audiencia del 22 de noviembre se celebró en El Altiplano y duró más de 8 horas. La defensa buscó invalidar las detenciones, pero el juez desechó los argumentos. La FGE presentó geolocalización, testimonios y análisis de comunicaciones.

El juez decretó prisión preventiva oficiosa por el tipo de delito y los presuntos vínculos con el crimen organizado. Los acusados permanecerán recluidos sin derecho a fianza.

La defensa pidió duplicar el término constitucional para reunir pruebas, por lo que la próxima audiencia será el 26 de noviembre en Morelia. También solicitó trasladar a El Licenciado a un penal estatal, pero el juez lo negó.

