Asesino de Carlos Manzo sería menor de edad y no ha sido identificado, revela Fiscalía

Luego del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo , durante la noche del sábado en Festival de las Velas; el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, ofreció detalles del autor material del crimen, mismo que podría ser menor de edad y no ha sido identificado .

La autoridad informó que el asesino del alcalde tendría entre entre 17 y 19 años de edad, ya que al solicitar al Instituto Nacional Electoral indicios de huellas dactilares en sus registros, de manera extraoficial se explicó que el criminal abatido no tendría credencial para votar.

Asesino del alcalde de Uruapan no ha sido identificado

Hasta este lunes, ningún familiar o ser querido ha reclamado el cuerpo del agresor de Manzo , del que ya se conocen imágenes y se ha dado a conocer que tiene varios tatuajes en múltiples partes del cuerpo.

La autoridad explicó que las pruebas periciales arrojaron resultados positivos a que el presunto delincuente consumía drogas como anfetaminas y marihuana.

Cronología del asesinato del alcalde Carlos Manzo

Carlos Manzo , de 40 años, recibió un disparo mientras asistía a un festival del Día de Muertos en el centro de la ciudad de Uruapan, en el estado de Michoacán, que es azotado por la violencia.

Dos sospechosos fueron detenidos y un tercero murió, informó la Secretaría de Seguridad. Tras el ataque se convocó una marcha para el domingo en Morelia para exigir justicia por la muerte de Manzo y el fin de la violencia y la corrupción.

Manzo, uno de los pocos políticos independientes elegidos para un cargo público en México, había sido alcalde de Uruapan desde septiembre de 2024. Desde que asumió el cargo, Manzo, a quien se veía con frecuencia usando un chaleco antibalas, había pedido al gobierno federal que hiciera más para combatir el crimen organizado, al tiempo que expresaba temores por su propia seguridad.

