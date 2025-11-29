Tras nueve años desplazados, regresan a sus hogares en Chenalhó, Chiapas

Tras nueve años de vivir como desplazadas en San Cristóbal de las Casas a causa de conflictos políticos, tensiones sociales y la presencia de grupos armados, 34 familias —más de 240 personas— pudieron finalmente retornar al ejido Puebla, en el municipio de Chenalhó, en la región Altos de Chiapas.

Hombres, mujeres, personas mayores, niñas y niños lograron volver a su comunidad. Muchos no pudieron contener las lágrimas al reencontrarse con sus tierras y sus hogares.

La Secretaría de Protección Civil estatal dijo que los tzotziles retornaron acompañados por la titular de la Secretaría de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando y el fiscal general del Estado, Jorge Llaven Abarca.

Se entregaron viviendas, alimentos básicos, paquetes médicos, artículos para la temporada de frío y aves de corral, con el propósito de fortalecer la autosuficiencia alimentaria de las familias.

La institución señaló que durante un año se realizará acompañamiento comunitario y un monitoreo constante, con el fin de garantizar la recuperación integral del tejido social y la restitución plena de los derechos de quienes regresaron.

No obstante, aún hay varias familias que han decidido no volver a su comunidad. Solicitan una reubicación permanente en San Cristóbal de las Casas. Argumentan que en Chenalhó continúan las condiciones que ponen en riesgo su seguridad.

"El grupo armado sigue activo; por eso no aceptamos regresar", afirmó la representante de estas familias en declaraciones para El Heraldo de Chiapas.

De acuerdo con un estudio de El Colegio de la Frontera Sur, la expulsión ocurrió en 2016, cuando un grupo armado obligó a los habitantes a abandonar la comunidad después de que se negaran a respaldar al PVEM en las elecciones municipales de 2015. La violencia dejó dos personas muertas —una de ellas, una menor— y provocó el desplazamiento de 54 familias.

