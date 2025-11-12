Ellos son los “Murciélagos”, la unidad élite del Ejército que forma parte del Plan Michoacán

Bajo el apodo de Murciélagos por su capacidad para operar en la oscuridad, elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano fueron desplegados en Michoacán como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Su presencia busca contener la crisis de inseguridad que se agravó tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo y del líder limonero Bernardo Bravo , así como los recientes enfrentamientos entre grupos delictivos en la región de Tierra Caliente.

Así trabajarán como parte del Plan Michoacán

Estos 180 elementos, junto con mil 800 soldados y efectivos de la Guardia Nacional , se concentrarán en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Tumbiscatío y La Huacana, donde se ha recrudecido la violencia.

El despliegue pretende recuperar el control territorial y reforzar la presencia del Estado frente a organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, La Familia Michoacana, Caballeros Templarios, Los Blancos de Troya y el Cártel de Acahuato.

¿Qué son los "Murciélagos", la unidad élite del Ejército?

El Cuerpo de Fuerzas Especiales nació en la década de 1990 con el objetivo de fortalecer las capacidades tácticas del Ejército ante el incremento del narcotráfico.

Los Murciélagos son entrenados en operaciones nocturnas, infiltración, sigilo y combate en condiciones extremas, lo que les permite actuar con rapidez y precisión en escenarios de alto riesgo.

Su centro de adiestramiento se encuentra en Temamatla, Estado de México (Edomex), donde los aspirantes deben superar pruebas físicas, psicológicas y tácticas de alta exigencia. Solo dos de cada diez logran graduarse tras un curso intensivo de comandos y guerra no convencional.

Armamento y tecnología de punta para trabajar en el Plan Michoacán

Los Murciélagos operan con armamento de última generación, incluyendo fusiles FX-05 Xiuhcoatl, FN SCAR y Barret M82, además de sistemas de comunicación encriptados y drones de reconocimiento.

También cuentan con helicópteros UH-60 Black Hawk, vehículos blindados MATV Oshkosh, motocicletas y embarcaciones de asalto para movilización rápida.

Una ofensiva federal para recuperar la paz

El Plan Michoacán busca pasar de una estrategia reactiva a una acción táctica especializada.

Los Murciélagos se enfocarán en operaciones de precisión, inteligencia militar y apoyo a las fuerzas locales, con el fin de desarticular estructuras criminales, proteger a la población y restablecer la seguridad en una de las regiones más violentas del país.

