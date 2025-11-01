Confirman muerte de alcalde Carlos Manzo durante ataque en Uruapan, Michoacán

El Gabinete de Seguridad de México confirmó este sábado 1° de noviembre de 2025 la muerte del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, tras un ataque armado ocurrido en el Centro Histórico de Uruapan, Michoacán , durante el tradicional Festival de Velas. De acuerdo con el comunicado oficial, un agresor fue abatido en el lugar y dos personas fueron detenidas por su presunta participación.

Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida.



El atentado, que sucedió frente a cientos de asistentes al evento cultural del Día de Muertos, provocó caos y alarma en la zona. Elementos de seguridad local y federal resguardaron inmediatamente el perímetro, mientras que autoridades del Gobierno de Michoacán y del Gabinete de Seguridad mantienen patrullajes de supervisión para garantizar la seguridad de la población.

Trayectoria de Carlos Manzo

Carlos Manzo Rodríguez, quien asumió la presidencia municipal en septiembre de 2024 como candidato independiente, era una figura emblemática del movimiento La Sombreriza, conocido por promover la participación ciudadana y la autonomía local. Anteriormente fue diputado federal (2021–2024) y auditor del IMSS en Michoacán.

Durante su administración, impulsó programas de seguridad comunitaria, incentivos para la policía y acciones directas contra el crimen organizado, lo que lo convirtió en un líder controversial por su estilo frontal y sin concesiones.

Política de mano dura y enfrentamientos con el crimen organizado

Manzo había implementado estrategias de combate directo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo la detención de “El Rino”, presunto operador del grupo criminal. Estas medidas elevaron la tensión en la región y generaron amenazas en su contra.

En meses recientes, el edil se desplazaba con seguridad reforzada y había solicitado protección federal. Su política de “tolerancia cero” le ganó tanto apoyo ciudadano como críticas por el uso excesivo de la fuerza.

Confrontaciones con el gobierno federal y llamado a la paz

La firmeza del alcalde provocó roces con la presidenta, quien había señalado la importancia de respetar el Estado de Derecho. En mayo de 2025, Manzo desafió públicamente a la mandataria a pacificar Michoacán sin armas, reflejando la tensión entre autoridades locales y federales en materia de seguridad.

El Gabinete de Seguridad aseguró que este crimen “no quedará impune” y que se llevará a cabo una investigación integral para esclarecer los hechos y detener a todos los responsables.

Violencia persistente y riesgo para funcionarios públicos en Uruapan

Uruapan es uno de los municipios más violentos de Michoacán, con más de mil 900 homicidios dolosos registrados en el estado entre enero y septiembre de 2025, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La región enfrenta una disputa entre cárteles que controlan rutas de tráfico y producción de aguacate.

El asesinato de Carlos Manzo se suma a una serie de ataques contra autoridades municipales, reflejando el riesgo constante que enfrentan los funcionarios que desafían al crimen organizado.

¿Cómo y dónde se dio el ataque?

El Festival de Velas, uno de los eventos culturales más representativos del Día de Muertos en Michoacán, terminó en tragedia. Miles de asistentes fueron testigos del atentado en el corazón de la ciudad, un hecho que evidencia la vulnerabilidad de los espacios públicos en contextos de alta conflictividad.

Autoridades estatales suspendieron las actividades posteriores y reforzaron la vigilancia en la zona. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla expresó su solidaridad con la familia del alcalde y prometió colaboración total con la Fiscalía General del Estado.

