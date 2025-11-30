Desaparecen cuatro supuestos transportistas en Oaxaca, esto es lo que se sabe

Cuatro supuestos transportistas de Tamaulipas se encuentran desaparecidos después de ser vistos por última vez en el municipio de Matías Romero, Oaxaca. Sus familias están desesperadas por hallarlos con vida, ya que el gremio constantemente es víctima de extorsiones y de secuestro por parte del crimen organizado.

La desaparición de estos transportistas ocurre a pocos días de que transportistas se unieran en paro nacional en exigencia de mayor seguridad en las carreteras, así como fin a la corrupción entre autoridades.

Transportistas cansados de la extorsión, la corrupción y la delincuencia en las carreteras [VIDEO] David Estévez, presidente de la ANTAC, aseguró que habrá bloqueos en los 32 estados del país, así como en la franja fronteriza, en exigencia de mayor seguridad en carreteras.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes son los transportistas desaparecidos?

De acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Oaxaca, los transportistas desaparecidos son:

Juan José Pérez Hernández, 37 años

Andrés Eloy Ramos Ceja, 28 años

Alder Francisco Moreno Hernández, 38 años

Fernando Castro Morelos, 41 años

¿Qué se sabe de la desaparición de los supuestos transportistas?

Los hombres fueron vistos por última vez el 20 de noviembre de 2025 en las inmediaciones de la pensión de Petróleos Mexicanos, sobre la carretera Transístmica, en Matías Romero. En el caso de Aldher Francisco Moreno, su desaparición ocurrió en el trayecto Reynosa-Oaxaca.

Inseguridad en las carreteras de México

La Asociación Nacional Transportistas (ANTAC) asegura que los operadores sufren hasta 70 robos diarios de unidades y mercancías, lo que es alarmante para el gremio, que no solo se lleva un susto, sino también se juega la vida en estos hechos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

