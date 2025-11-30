Operativo en Ecatepec: Cae anexo irregular que operaba en condiciones inhumanas y sin permisos

Elementos de la Policía Municipal de Ecatepec , en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, realizaron un operativo que derivó en el rescate de 36 personas privadas de su libertad y víctimas de maltrato dentro de un anexo que operaba de manera irregular en la colonia Alborada de Aragón.

De acuerdo con autoridades locales, el sitio funcionaba bajo el nombre AA Grupo Sur 24 Horas, sin permisos y en condiciones insalubres.

Intento de soborno y detención de cuatro hombres

La Dirección de Seguridad Ciudadana informó, mediante su cuenta de redes sociales , que cuatro hombres fueron detenidos en el inmueble.

Los sujetos, al notar la presencia de los uniformados, intentaron sobornar con 200 mil pesos a los oficiales para frenar el operativo; sin embargo, fueron asegurados y trasladados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el delito de cohecho.

Operativo derivó de un homicidio en barbería

Las autoridades detallaron que el rescate se originó tras investigar el homicidio de un hombre y las lesiones a otro, ocurridos en una barbería ubicada en Izcalli Santa Clara.

La revisión de cámaras del Centro de Mando permitió ubicar un vehículo relacionados con el ataque, lo que condujo al inmueble donde operaba el anexo clandestino.

Víctimas ingresadas sin consentimiento y en condiciones inhumanas

Entre las personas rescatadas había 33 hombres, un adulto mayor y dos personas de la diversidad sexual, quienes denunciaron haber sido ingresados sin su consentimiento.

Relataron que sufrían golpes constantes, restricciones de comida, días sin acceso a agua para asearse y completa incomunicación con sus familias.

Personal del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y de Protección Civil Municipal impuso sellos de suspensión debido a que el lugar no tenía permisos y presentaba riesgos sanitarios. Además, la Unidad de Atención a Víctimas brindó apoyo psicológico y facilitó el contacto con familiares.

Caso previo: detenido por homicidio en otro anexo de Ecatepec

Apenas el pasado mes de octubre, autoridades estatales detuvieron a Baruch Gamaliel “N”, acusado de participar en la muerte de un interno en enero de 2023 dentro de un centro de Alcohólicos Anónimos en Jardines de Santa Clara.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue golpeada brutalmente por varios sujetos, lo que le provocó la muerte.

Las autoridades de Ecatepec reiteraron el llamado a denunciar cualquier establecimiento de rehabilitación que funcione sin autorización o registre prácticas de maltrato.

