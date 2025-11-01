Detienen en CDMX a dos fugitivos de EUA ligados al crimen organizado

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que tras un operativo en conjunto con otras instancias de gobierno, se logró detener a dos fugitivos de los Estados Unidos (EUA) en las alcaldías Cuauhtémoc y Magdalena Contreras de la Ciudad de México ( CDMX ).

A través de un comunicado emitido por la dependencia a cargo de Omar García Harfuch, se señaló que los detenidos fueron identificados como Anthony “N” y Pablo “N” de nacionalidad estadounidense y quienes cuentan con órdenes de arresto en Pennsylvania, EUA.

Detienen a 2 fugitivos de EUA en la CDMX

De acuerdo con el comunicado emitido por la misma SSPC, en la detención de estos fugitivos de EUA participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), junto con el Instituto Nacional de Migración (INM).

Se dio a conocer que los resultados de las detenciones se lograron tras una serie de recorridos de seguridad permanente realizados en la alcaldía Cuauhtémoc, lugar en donde fue detenido Anthony “N”, así como en la Magdalena Contreras en donde se aprehendió a Pablo “N”.

¿De qué acusan en EUA a los fugitivos detenidos en CDMX?

Los dos sujetos detenidos cuentan con órdenes de arresto vigentes por los delitos de conspiración criminal y organizaciones corruptas, las cuales fueron emitidas por las autoridades de Pennsylvania en los Estados Unidos.

Pese a ello, no se dio a conocer que si los ahora detenidos forman parte de alguna organización criminal de alto impacto dentro del territorio norteamericano.

Sujetos detenidos serán extraditados a EUA

Luego de la detención de estos sujetos, se informó que fueron presentados ante el Instituto Nacional de Migración (INM) en donde se continuarán con los procesos correspondientes de extradición.

A los dos sujetos les informaron sus derechos de ley y fueron presentados ante el INM, donde se continuará con los protocolos para su deportación, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional -se lee en el comunicado de la SSPC.

