Pedro “Pinchón”, operador clave buscado por EUA, murió en operativo de la Marina

Pedro 'N', alias "Pinchón", operador de célula delictiva y quien contaba con una orden de extradición de Estados Unidos, murió después de un operativo por parte de la Secretaría de Marina (Semar).

Esta información la dio a conocer Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien señaló que en la operación también fue detenido otro operador.

🚨#AlertaADN#OGH | Elementos de la Marina detuvieron a dos presuntos criminales y abatieron a Pedro “N”, alias “Pichón”, quien tenía una orden de extradición a EE.UU. por presunta distribución de fentanilo y cocaína. En la operación también se aseguraron vehículos, droga y… https://t.co/OZ2CDzGgZb — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 30, 2025

¿Cómo fue el operativo de la Marina?

Luego de labores de investigación, la Secretaría de Marina ubicó inmuebles y laboratorios donde se aseguraron armas, vehículos, drogas y precursores químicos. Pedro "Pichón", al agredir a un personal naval perdió la vida.

Este hombre contaba con orden de extradición solicitada por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California por los delitos de asociación delictuosa para importación y distribución de fentanilo y cocaína.

