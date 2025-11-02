“No dejen solo a Uruapan”, el último mensaje de Carlos Manzo pidiendo ayuda al Gobierno para combatir al crimen organizado; fue ignorado

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo , fue asesinado en un ataque directo durante las celebraciones del Día de Muertos el pasado 1 de noviembre, a pesar de que en reiteradas ocasiones pidió ayuda al gobierno federal para combatir al narcotráfico y que también denunció que había recibido varias amenazas.

El nombre de Carlos Manzo se hizo muy famoso en México luego de manejar un discurso muy diferente al gobierno en temas de seguridad. “Balazos, no abrazos”, decía el funcionario, confirmando que estaba dispuesto a combatir el narcotráfico de frente, como la única respuesta que le quedaba a una zona tan peligrosa como Uruapan, Guanajuato.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Carlos Manzo pedía ayuda para combatir al crimen organizado

Recordemos que Carlos Manzo se convirtió en alcalde de Uruapan como candidato independiente. Desde que asumió el cargo, no dudó en denunciar que su antecesor era un corrupto y que varios gobernantes de Guanajuato también lo eran, y que, además, tenían acuerdos con el crimen organizado.

Por su parte, Carlos dijo que él nunca pactaría nada con el narcotráfico y que los iba a combatir de frente, aunque también sabía que la policía de la entidad no era suficiente, por lo que solicitó, en reiteradas ocasiones, el apoyo del gobierno federal.

De hecho, el nombre de Carlos se mencionó en varias ocasiones en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, aunque la presidenta aseguró que no estaba de acuerdo con las medidas del gobernador.

El último mensaje de Carlos Manzo a Claudia Sheinbaum

Fue el 8 de octubre cuando el gobernador pidió ayuda a través de sus redes sociales, ya que 200 elementos de la Guardia Nacional que estaban en Uruapan fueron retirados sin explicación alguna. “Esta decisión deja a Uruapan en estado vulnerable ante las actividades ilícitas del crimen organizado”, escribió el alcalde en sus publicación.

“Hacemos un llamado respetuoso al Gobierno Federal, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al secretario Omar García Harfuch, para que no dejen solo a Uruapan en el combate de delitos federales que le corresponde a la Federación atender”

Carlos Manzo aseguró que seguiría luchando contra el crimen organizado con la policía municipal y con “lo que esté al alcance de nuestras posibilidades”, sin embargo, menos de un mes después de ese mensaje, fue asesinado.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.