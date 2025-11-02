VIDEO: Asesinan al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en plena celebración de Día de Muertos

La gente de Uruapan se encontraba celebrando el Festival de las Velas por el Día de Muertos durante la noche del 1 de noviembre, con el alcalde Carlos Manzo Rodríguez encabezando la celebración. Poco después, frente a la población y con varias personas grabando, el edil fue asesinado a balazos.

El Gabinete de Seguridad de México confirmó la muerte de Carlos Manzo en el Centro Histórico de Uruapan y confirmaron que el agresor fue abatido en el lugar de los hechos y que también hay dos personas detenidas.

Video del asesinato del alcalde Carlos Manzo

Manzo asumió la presidencia de Uruapan en septiembre de 2024, a través de la vía independiente, con más de 91 mil votos que representaban el 66% de victoria (el segundo lugar fue Ignacio Campos, de Morena, con tan solo el 19.44% de votos).

Carlos era un alcalde muy querido por la ciudadanía, quien exigió al gobierno cambiar su estrategia de seguridad contra el crimen organizado, por lo que miles de personas lamentan su muerte.

En el México de hoy ser valiente y congruente, puede costarte la vida



El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado en Michoacán, tierra donde manda el crimen



Él alzó la voz, pidió seguridad, denunció a los corruptos y criminales



Hoy lo mataron. Los culpables no solo son… pic.twitter.com/tAbjKwStjP — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 2, 2025

En redes sociales comenzaron a circular videos del momento del ataque, ya que ocurrió en plena celebración. Cuando se escuchan las detonaciones de arma de fuego, los gritos comienzan, las personas salen corriendo y el festival se convierte en una escena trágica.

Carlos Manzo pedía “mano dura” contra el crimen organizado

Durante su gestión, Carlos cambió el discurso que muchos funcionarios tienen contra el narcotráfico. Aseguró que la estrategia del actual gobierno no daba resultados y pedía apoyo para confrontar directamente a los narcotraficantes.

Las medidas de Manzo incluso provocaron roces con la presidenta Claudia Sheinbaum , quien sigue priorizando estrategias de paz, a lo que el edil le contestó que la desafiaba públicamente a pacificar michoacán sin armas.

La confrontación directa de Manzo con el crimen organizado le hizo ganarse el respeto y el apoyo de la población de Uruapan y de otras entidades, por lo que su asesinato ha generado una enorme conmoción e indignación.

