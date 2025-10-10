Detienen a Lex Ashton tras salir del hospital; enfrentará cargos por el ataque en el CCH Sur

Lex Ashton “N” , alumno del CCH Sur de la UNAM, fue dado de alta del hospital donde se encontraba tras sufrir lesiones graves y de inmediato agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplementaron una orden de aprehensión en su contra.

En su momento estuvo internado después de caer desde el tercer piso del edificio de Idiomas y Asesorías (IM) del plantel, donde presuntamente se arrojó tras el ataque.

La Fiscalía capitalina lo investiga por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas. Una vez sea trasladado al Reclusorio Oriente, en Iztapalapa, un juez decidirá su situación jurídica.

Abogado de Lex Ashton asegura que no se acuerda de nada

Ante la detención del joven, David Retes, abogado que lleva la defensa, aseguró que su cliente “no se acordaba de nada” tras el ataque en el CCH Sur . También, señala que Ashton fue operado por una condición neurológica que padece desde hace años.

"(Me dijo) la verdad no se acordaba de nada. Lo último que recuerda es cuando llegó en carro, nada más, de ahí no recuerda absolutamente nada”, explicó a los medios.

No obstante, destacó que su cliente no se fracturó las piernas, debido a que cayó de lado y se pegó en el hombro, lo que sí tuvo fue un esguince. Aunque, tajantemente, negó que su cliente haya consumido alguna sustancia, sino que tenía un padecimiento que lo hace irse de la realidad.

Finalmente, la defensa aseguró que no tiene idea de cuándo se llevará a cabo la primera audiencia del caso; sin embargo, adelantó que llamarán a los medios para ofrecer una conferencia de prensa.

Estado de salud de Lex Ashton

Pese a la declaración del abogado, tras la caída, Ashton fue trasladado al hospital donde permaneció bajo custodia policial. Según lo que se supo, se le diagnosticó traumatismo craneoencefálico con fracturas y hemorragia, además de las fracturas en ambas piernas.

Mientras estaba hospitalizado, fue sometido a cirugía craneal de urgencia, lo que retrasó su aprehensión. Una vez que recibió el alta, la PDI ejecutó la orden de captura en su contra.

Lo que se sabe del ataque en CCH Sur

Según testimonios y registros en redes sociales, horas antes del ataque Ashton publicó imágenes en Facebook donde aparecía vestido de negro, con sudadera con la palabra “Bloodbath”, cubierto con pasamontañas, portando armas blancas (como cuchillos, guadaña, gas pimienta) y frases como: “La escoria como yo tiene la misión de recoger la basura”.

Hasta ahora, las autoridades han dicho que no existía una relación previa conocida entre Ashton y la víctima, lo que sugiere que el ataque podría haber sido al azar o impulsado por factores psicológicos aún por determinar.

Tras los hechos, la Universidad Nacional Autónoma de México suspendió clases indefinidamente en el CCH Sur y se abrió una carpeta de investigación por parte de la FGJCDMX.

