Juez da orden de aprehensión contra Lex Ashton “N”, asesino de alumno en CCH Sur

El estudiante Lex Ashton “N” asesinó a uno de sus compañeros en el plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades ( CCH ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Considerando que existen las pruebas necesarias para detenerlo, un juez giró una orden de aprehensión en su contra, acusado por delitos de homicidio y lesiones.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que ya existe una orden de aprehensión contra el joven de 19 años, aunque todavía no la han cumplido debido a que Lex Ashton sigue internado en el Hospital General número 2 de Coyoacán.

¿Por qué no han cumplido la orden de aprehensión contra Lex Ashton?

La Fiscalía informó que sigue esperando a que el joven se recupere de sus lesiones y, en cuanto sea dado de alta, será puesto a disposición de un juez. Mientras tanto, no pueden proporcionar información del estado de salud de Lex.

Tampoco hay un tiempo estimado de recuperación, considerando que el presunto asesinó se habría roto las piernas y habría sufrido una lesión en el cráneo luego de saltar de un edificio al interior de CCH Sur , mientras, supuestamente, intentaba huir luego de haber atacado a su compañero.

Lex será acusado de homicidio

El asesinato del joven Jesús Israel de 16 años provocó una enorme conmoción a nivel nacional; ocurrió el pasado 22 de septiembre, cuando Lex utilizó un arma blanca para atacar a Israel en el estómago y en el cuello; también un trabajador de la escuela fue agredido.

A pesar de que las autoridades actuaron lo más rápido posible, el joven Israel falleció por el ataque. Considerando esto, alumnos, padres de familia y los mismos trabajadores de CCH Sur aseguran que una orden de aprehensión contra Lex no es suficiente, ya que exigen mejorar las condiciones de seguridad en el plantel para evitar que algo así pueda volver a ocurrir.