Lex Ashton confiesa por qué atacó en el CCH Sur y el significado de sus extraños mensajes en redes sociales

A su ingreso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Lex Ashton confesó por qué atacó a sus compañeros en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur ( CCH Sur ), el pasado lunes 22 de septiembre. Estos lamentables hechos en los que perdió la vida Jesús Israel Hernández, de 16 años, pusieron en evidencia una comunidad digital con términos incomprensibles para la mayoría de las personas.

Lex Ashton, el joven de solo 19 años que atacó a un compañero en el CCH Sur, solía acudir a una comunidad digital conocida como “incel” para compartir mensajes de odio y misoginia. Los extraños mensajes del presunto asesino en el que anunció su intención de lastimar a otros estudiantes contenían términos como: chads, foids, brocel o retribuir. A continuación, en adnNoticias, te explicamos cuál es su significado.

Lex Ashton explica por qué atacó en el CCH Sur

A través de sus redes sociales, el periodista Carlos Jímenez compartió el reporte médico de Lex Ashton al ser ingresado al IMSS. En este documento, Ashton señala que tenía ideas homicidas desde hace varios años debido a que era víctima de bullying.

Ashton aseguró que se inspiró por casos que han sucedido en EUA y que su intención era atacar a seis compañeros; sin embargo, solo pudo atacar a uno porque un trabajador de la escuela lo detuvo.

Lex Ashton llenaba los foros incel de mensajes de odio

A través de redes sociales, circulan algunos de los mensajes que Lex Ashton compartió en los foros ‘incel’ en los que participaba, este término se refiere a un hombre célibe involuntario. Dichos grupos son una especie de subcultura digital donde hombres jóvenes comparten sentimientos de rechazo, aislamiento y misoginia. En uno de los mensajes de Ashton se lee:

“Ya estoy harto de este mundo. Nunca en mi vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele, me duele saber que los ‘chads’ pueden disfrutar de las ‘foids’ y yo no… doy gracias a los ‘brocels’ que me apoyaron con la idea, son lo único que voy a extrañar de este mundo”. -Lex Ashton

¿Qué significan los términos chads, incel, foids y brocels?

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, Lex Ashton Cancedo, de 19 años de edad, se identificaba como incel y publicaba mensajes en los que expresaba su frustración por no tener una relación sentimental y su odio por los chads, un término que se refiere a hombres atractivos, seguros y con éxito amoroso.

El joven publicó amenazas en redes sociales en un grupo llamado “Farmacias Curincels” donde anunciaba su intención de agredir a chads y retribuir a las foids, que es un término que se usa para referirse despectivamente de las mujeres, ya que alude a los genitales femeninos.

Los brocels a los que Lex Ashton les agradece por su cooperación con la idea de agredir a compañeros en el CCH Sur son la hermandad en la comunidad digital. Esta palabra proviene de la mezcla de ‘Bro’ e ‘incel’.

¿Cuál es el estado de salud mental del asesino del CCH Sur?

De acuerdo con el reporte médico de Ashton, el joven fue víctima de bullying desde la primaria, persistiendo esta violencia a lo largo de toda su vida escolar. Presentó síntomas depresivos desde enero de 2024 y estuvo siendo atendido por psicología de la UNAM durante seis meses.