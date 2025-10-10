Buscan a Andrea Negrete y su bebé Liam de 8 meses; familia acusa a padre por violencia

Durante la tarde de este viernes familiares de Andrea Jazmín Negrete Martínez, de 35 años, y su hijo Liam Gabriel Negrete Martínez, de apenas ocho meses, organizaron una manifestación para exigir su búsqueda , ya que desde hace casi una semana se desconoce el paradero de ambos.

De acuerdo con los reportes de desaparición ambos fueron vistos por última vez el 5 de octubre de 2025 en la zona de Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán, en Ciudad de México; desde esa fecha no tienen registro de llamadas o rastro de que se encuentren en algún sitio.

Familia denuncia violencia por parte del papá

Familiares de la joven madre señalaron que salió a ese día para entregar algunos objetos de su hija, quien vive con su papá, y no regresó a su hogar. La expareja de Andrea habló con la madre de ella y señaló que la mujer ingresó en una clínica psiquiátrica.

Los denunciantes dijeron que la mujer había presentado previamente denuncias por violencia doméstica contra su expareja.

¿Cuáles son las señas particulares de Andrea Jazmín y Liam Gabriel?

Los datos de las fichas oficiales son los siguientes:

Andrea Jazmín Negrete Martínez: Edad: 35 años. Estatura: aproximadamente 1.60 m. Vestimenta reportada al momento de la desaparición: suéter color café, pantalón de mezclilla azul marino, tenis negros y bolsa de mano rosa. Señas particulares: cicatriz debajo del ojo izquierdo y cicatriz por cesárea.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Líam Gabriel Negrete Martínez, de 8 meses, visto por última vez el pasado 5 de octubre en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán. pic.twitter.com/nOPgQjd2KF — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) October 10, 2025

Liam Gabriel Negrete Martínez: Estatura aproximada: 0.8 m. Vestimenta reportada: sudadera negra con gorro rojo, pantalón y cobija con estampado de dinosaurios. Sin señas particulares registradas.

