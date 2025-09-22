Difunden fotos de Lex Ashton “N”, estudiante del CCH Sur, antes de atacar y matar a un compañero

Durante la tarde del lunes 22 de septiembre, el estudiante Lex Ashton atacó y mató a su compañero Jesús Israel al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades ( CCH ) plantel Sur.

Esto provocó la suspensión inmediata de clases hasta nuevo aviso, así como la evacuación de los alumnos a la brevedad. Horas más tarde, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que un estudiante había asesinado a otro con un arma blanca, pero este fue detenido porque se rompió las piernas al intentar escapar.

CCH Sur: El asesino subió fotos a Facebook antes del ataque

El responsable se habría creado el mismo día un perfil en Facebook en el que publicó imágenes con la misma ropa que traía puesta al momento del ataque, así como con las armas blancas que ingresó al plantel de CCH Sur.

Bajo el nombre de “Lex Ashton”, la cuenta publicó diversas fotos del asesino en donde no se ve su rostro claramente, pero se le puede ver posando con las armas e incluso junto a un vehículo en lo que podría ser el interior de la escuela.

¿Cómo fue el ataque en CCH Sur?

Los estudiantes han compartido en redes sociales sus versiones de cómo vivieron el terrible suceso al interior del plantel . Señalan que el asesino sí es un estudiante y que atacó sin motivo aparente a la víctima.

Narraron que Javier estaba sentado comiendo chicharrones cuando Lex Ashton comenzó a golpearlo y después sacó un arma con la que lo atacó en el cuello y el abdomen.

Luego del ataque, el joven intentó atacar a otra estudiante, pero ella logró correr y pedir ayuda; ahí, un empleado de mantenimiento intentó detener al agresor, pero también fue atacado por el arma y trasladado al hospital.

Poco después, el asesino subió a un edificio del CCH Sur y saltó, rompiéndose las dos piernas al caer; algunos señalan que estaba intentando escapar y otros aseguran que su objetivo era quitarse la vida.

