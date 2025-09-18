Los delitos de los que se acusa a Hernán Bermúdez; ya llegó a México

Este jueves 18 de septiembre, Hernán Bermúdez Requena, ‘El Abuelo’, quien fue identificado como líder de ‘La Barredora’ llegó finalmente a México tras ser deportado desde Paraguay.

El hombre que fungía como secretario de Seguridad de Tabasco, durante la gubernatura de Adán Augusto, arribó al aeropuerto de Tapachula, Chiapas y continuará su traslado hacia Toluca, Estado de México, luego de ser expulsado de Paraguay y ser entregado a autoridades mexicanas.

Hernán Bermúdez llegó a México tras ser deportado desde Paraguay

A través de sus redes sociales, las autoridades de Paraguay informaron que este jueves 18 de septiembre expulsaron al presunto capo mexicano vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Trasladamos y entregamos a Hernán Bermúdez Requena, ‘alias Comandante H’, uno de los principales objetivos criminales de México”, se lee en el informe.

El gobierno de Paraguay reafirmó que “no hay refugio para el crimen organizado transnacional”.

¿A qué penal será trasladado el líder de La Barredora?

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que tras el arribo de Hernán Bermúdez Requena a México, el ex secretario de Seguridad de Tabasco será trasladado de inmediato al Cefereso 1, es decir, al penal de El Altiplano, en Almoloya, Edomex.

¿Quién es Hernán Bermúdez y de qué delitos se le acusa?

Hernán Bermúdez Requena, también conocido como “El Abuelo” o “Comandante H”, es un exfuncionario público mexicano que se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Tabasco, durante la gubernatura de Adán Augusto.

Se le acusa de liderar la organización criminal “La Barredora”, la cual estaría vinculada con el CJNG. También enfrenta acusaciones por los delitos de asociación delictuosa, extorsión, secuestro exprés y robo de combustible.

