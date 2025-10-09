Detienen a Adolfo “N” en Edomex, hombre con ficha roja emitida por la Interpol y buscado en Perú

Con el objetivo de demostrar el compromiso del Gabinete de Seguridad de colaborar con autoridades internacionales y detener a generadores de violencia, este jueves 9 de octubre se efectuó la detención de Adolfo “N”, un hombre que contaba con una ficha roja de Interpool y era buscado por las autoridades de Perú.

Adolfo fue detenido en el Estado de México, en una acción en la que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

¿Qué hizo Adolfo “N” y por qué fue detenido?

El operativo tuvo lugar en un inmueble ubicado en la colonia “Las Maravillas”, en el municipio de Nezahualcóyotl , Estado de México, luego de que los equipos de investigación pudieran constatar que Adolfo “N” se encontraba en dicho domicilio.

Y es que, en marzo del 2016, Adolfo “N” participó en un homicidio a dos suboficiales de la Policía Nacional de Perú; aunque varios de los implicados fueron detenidos, Adolfo logró escapar y huyó a México.

Así, la orden de aprehensión que tenía en Perú pasó a la Interpool y lo emitieron con una ficha roja para ser buscado a nivel internacional. Cuando se detectó su ubicación en México, las autoridades lo detuvieron y le informaron sus derechos; ya fue puesto a disposición de las autoridades y pronto se determinará su situación jurídica.

La relación de Perú y México

A pesar de que la situación diplomática entre México y Perú ha sufrido tensiones desde hace años, la cooperación entre ambas naciones para actividades de seguridad ha sido fructífera.

Ahora, en México detienen a Adolfo “N”, un criminal que era buscado por las autoridades peruanas desde hace casi una década y refuerzan la idea de cooperación internacional en temas de seguridad.

