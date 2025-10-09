inklusion.png Sitio accesible
Seguridad
Video

Caen 2 sujetos por narcomenudeo en la colonia Industrial de la GAM

Tras un operativo realizado por la SSC CDMX, un hombre y una mujer fueron detenidos en un departamento de la colonia Industrial de la alcaldía GAM.

Publicado por: Yael Toribio

  • El operativo fue como parte de las acciones para combatir el narcomenudeo en CDMX
  • Las acciones se llevaron a cabo en un departamento ubicado sobre avenida Excélsior número 211

  • El operativo se realizó durante las primeras horas de este 9 de octubre
  • Participaron elementos de la Marina, Guardia Nacional y Policía de Investigación

