Caen 2 sujetos por narcomenudeo en la colonia Industrial de la GAM
Tras un operativo realizado por la SSC CDMX, un hombre y una mujer fueron detenidos en un departamento de la colonia Industrial de la alcaldía GAM.
- El operativo fue como parte de las acciones para combatir el narcomenudeo en CDMX
- Las acciones se llevaron a cabo en un departamento ubicado sobre avenida Excélsior número 211
- El operativo se realizó durante las primeras horas de este 9 de octubre
- Participaron elementos de la Marina, Guardia Nacional y Policía de Investigación
