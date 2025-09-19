UIF congela cuentas bancarias ligadas a “Los Mayos”
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó 22 bloqueos a cuentas de onctriuyentes señalados por lavado de dinero.
- La Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) publicó la lista de personas sancionadas por lavado de dinero y vinculadas con la fracción Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
- La UIF indicó que la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permiten actuar de forma coordinada.
- La dependencia realizará un análisis de la información financiera para identificar posibles actividades ilícitas.