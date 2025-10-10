Detienen a Miguel Ángel “N”, presunto homicida del sacerdote Bertoldo Pantaleón

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido Miguel Ángel “N”, quien es señalado como presunto homicida del sacerdote Bertoldo Pantaleón , cuyo cuerpo fue localizado en una carretera abandonado.

A través de un comunicado, el funcionario de seguridad explicó que la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, llevaron a cabo el cumplimiento de una orden de aprehensión contra el sujeto.

¿Quién es el sujeto señalado por el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón?

Las autoridades explicaron que en el asesinato estaría involucrado el chofer de Bertoldo Pantaleón quien era párroco en el municipio de Eduardo Neri.

En la misiva se menciona que los agentes de seguridad establecieron contacto con autoridades locales para apoyar en las indagatorias del caso; las labores de inteligencia e investigación de campo permitieron identificar a un sujeto vinculado en el evento.

Tras realizar recorridos de seguridad en el municipio de Chilpancingo, los efectivos ubicaron a Miguel Ángel “N”, le marcaron el alto y tras corroborar su identidad y lo detuvieron, le informaron sus derechos de ley.

En seguimiento a labores de investigación en el estado Guerrero, en una operación encabezada por @FGEGuerrero y @SSPGro, en coordinación con @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, se cumplimentó una orden de aprehensión contra Miguel Ángel “N”, relacionado… pic.twitter.com/5oQjFzTSYu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 10, 2025

¿Qué se sabe del caso del sacerdote Bertoldo Pantaleón?

En un primer momento se informó que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas así como la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa reportaron la desaparición de un sacerdote en Azcala, Guerrero el pasado 4 de octubre.

Las autoridades indicaron que fue visto por última vez en la región Norte del estado, por lo que se emitió una ficha de búsqueda para encontrar al padre Bertoldo Pantaleón Estrada.

