Inseguridad es el principal problema de los mexicanos, según el Inegi

Según el Inegi, la inseguridad es el principal problema de los mexicanos, especialmente por lo siguientes datos:

En 2024 se registraron 33.5 millones de delitos en México , con un costo total de 269.6 mil millones de pesos, equivalente al 1.07% del PIB

Cada persona víctima del delito enfrentó un costo promedio de seis mil 226 pesos, incluyendo pérdidas económicas y gastos en medidas de protección

Del costo total del delito, 62% corresponde a pérdidas por victimización y 34% a gastos en seguridad y protección, mientras que 4% se relaciona con daños a la salud de las víctimas

Los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en la calle o transporte público, y extorsión

Las medidas preventivas más comunes fueron cambio de cerraduras (22.8%) y cambio de puertas o ventanas (18.8%)

La cifra negra del delito fue del 93.2%, además de las entidades con mayor tasa de delitos fueron CDMX, Estado de México y Querétaro, mientras que Nayarit, Baja California Sur y Campeche tuvieron las tasas más bajas

