Localizan sin vida a Itzel Díaz; salió a cenar con un amigo y desapareció

La joven Itzel Díaz González fue reportada como desaparecida el 7 de octubre y la última vez que la vieron fue en el municipio de Ozumba. Dos días después, fue encontrada sin vida en un domicilio deTepetlixpa, en el Estado de México.

Las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación para esclarecer la desaparición y la muerte de Itzel Díaz; hasta ahora, solo se sabe que salió a cenar con un amigo y nunca regresó a casa.

Hallan sin vida a Itzel Díaz

La familia de la joven reportó su desaparición y después emitieron una ficha de búsqueda, sin embargo, días después el diputado de Morena, Valentín Martínez Castillo, compartió que Itzel fue encontrada sin vida: “Con profundo dolor, después de todo el proceso de búsqueda, informamos que el cuerpo sin vida de la joven Itzel Díaz González fue localizado en un domicilio del municipio de Tepetlixpa”, escribió.

Esto se sabe del caso de Itzel Díaz

La madre de Itzel declaró que, en un principio, estaba tranquila porque su hija había salido con un amigo que conocía de hace tiempo, sin embargo, esa tranquilidad desapareció a medida que pasaban las horas e Itzel no llegaba a casa.

De hecho, interrogaron al joven con el que salió, pero no dio ningún dato para localizarla y aseguró que no sabía nada sobre su desaparición.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ( FGJEM ) realizó las diligencias correspondientes y consiguieron una orden de cateo para un inmueble ubicado en el municipio de Tepetlixpa, en donde hallaron el cuerpo sin vida de la joven.

Hay una persona detenida por presuntamente estar implicado en el caso, pero las investigaciones continúan. Todavía no se sabe cómo llegó a ese domicilio ni se han revelado detalles de la autopsia para determinar la causa de muerte.

