Preocupa aparición de club de fans de Lex Ashton, atacante del CCH Sur

Lex Ashton , el atacante del CCH Sur, sacó a la luz la existencia de grupos incel radicales en México, que están atrayendo a jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con problemas de salud mental, familiares, de autoestima o con dificultad para relacionarse.

El asesinato ocurrido en el CCH no solo destapó a los grupos digitales incel, sino que también ocasionó la aparición de grupos de fans de Lex Ashton en redes sociales. Ante esta situación, el rector de la UNAM aseguró que se redoblarán esfuerzos para asegurar el apoyo psicológico para la comunidad universitaria. Te contamos los detalles.

¿Qué hizo Lex Ashton en el CCH Sur?

El pasado 22 de septiembre de 2025, Lex Ashton , un estudiante de 19 años, ingresó a las instalaciones de dicho plantel de la UNAM con un arma blanca. En su reporte médico del IMSS, Ashton señaló que pretendía asesinar a seis de sus compañeros a los que él llamaba chads. Este término se refiere a hombres supuestamente atractivos y que tienen suerte con el género femenino.

Ashton asesinó a Jesús Israel Hernández, de 16 años, e intentó atacar a la novia de la víctima; sin embargo, fue detenido por un trabajador del CCH, quien también resultó herido. Tras lo cual, Lex Ashton subió a un segundo piso y se lanzó con la esperanza de morir con el impacto. Las cosas no sucedieron como él lo planeó, pues sobrevivió a la caída y fue llevado de emergencia al hospital, donde se le diagnosticó una grave fractura de cráneo.

#terror#SaludMental #vocesadn40 ♬ sonido original - adn Noticias @adnnoticiasmx 📍 El asesinato de Jesús, estudiante del CCH Sur, dejó una herida profunda en familias y alumnos. Su agresor, un joven de 19 años que se hacía llamar Alex Ashton, intentó atacar también a su novia, hirió a un guardia y luego se arrojó desde un segundo piso. 🔎 Pertenecía a una comunidad en internet ligada a los incels, grupos que promueven discursos de odio contra mujeres y hombres que consideran sus rivales. La UNAM anunció reforzar protocolos de salud mental, pero queda la pregunta: ¿quién vio a tiempo sus señales de crisis? ⚠️ Expertos señalan que no basta con más seguridad en escuelas, sino con atender la salud mental y detectar estos núcleos digitales que alimentan la violencia juvenil. @ricardoraphael267 #CCHSur

Salen a la luz grupos de fans de Lex Ashton en redes sociales

El caso del atacante del CCH Sur puso el foco en la existencia de grupos incel que proliferan en las redes sociales y que pueden estar influenciando a jóvenes para cometer actos violentos como el que fue capaz de hacer el joven de 19 años que permanece detenido

Recientemente, fue encontrado un grupo en Facebook llamado ‘Fan de Lex Ashton’, cuyos miembros celebran las acciones homicidas cometidas por el joven. En dicho grupo justifican las acciones del asesino del CCH, pues señalan que los incel sufren discriminación por parte de las mujeres y sus estándares altos.

“Ser fan de Lex es entender que sus acciones están justificadas para nosotros los incel. Esta retribución nos conmemorará tal y como es”, se lee en el mensaje.

El rector de la UNAM asegura que se reforzará la atención a la salud mental

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, señaló que lo ocurrido en el CCH Sur le duele profundamente a toda la comunidad universitaria. “Ese día no solo perdimos a la víctima, también al agresor”, comentó.

Asimismo, aseguró que una de las prioridades de la UNAM será redoblar esfuerzos para garantizar el acceso a apoyo psicológico oportuno para todos los estudiantes, docentes o personal que lo requieran. Lomelí Vanegas señaló la importancia de responder a las necesidades de los estudiantes a fin de evitar que la frustración o la soledad los lleve a equivocar el rumbo.

El rector insistió en que buscará que las instituciones de educación superior ofrezcan alternativas a las y los jóvenes para que no se dejen arrastrar por mensajes de odio, frustración y misoginia que se difunden en redes sociales.

