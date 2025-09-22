Estudiante es asesinado al interior de las instalaciones del CCH Sur de la UNAM

La tarde de este lunes 22 de septiembre se reportó la movilización de servicios de emergencia a las inmediaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur. Primeros reportes hablaban de un alumno lesionado al interior del plantel que pertenece al nivel bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

#ÚltimaHora Caos en el @cchsur_oficial



Han desalojado el plantel educativo.



Más información en minutos pic.twitter.com/KiTRrGErV5 — Juan Manuel Jiménez (@juanmapregunta) September 22, 2025

Mas tarde en un comunicado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se confirmó que un estudiante encapuchado ingresó al plantel y con un arma blanca atacó a un compañero, al huir un trabajador forcejeó con él y también resultó herido. El agresor se vio alcanzado por personal del CCH Sur, por lo que saltó de un primer piso y se fracturó ambas piernas. Fue detenido.

La FGJCDMX también confirmó que el primer herido perdió la vida en el lugar.

El plantel fue desalojado y se percibe un ambiente de tensión al rededor de la escuela de nivel bachillerato de la UNAM.

¿Qué pasó en el CCH Sur el 22 de septiembre?

Los primeros reportes hablaban de dos eventos dentro del CCH Sur, algunas versiones señalan que un encapuchado atacó a un estudiante y a un trabajador del plantel con un arma blanca para después caer o lanzarse de un primer piso del plantel.

Al lugar llegó una unidad de investigación forense de la Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México.

Jessica Méndez, delegada sindical del CCH Sur explicó a nuestra reportera Karen Ortega que un compañero suyo fue herido con arma blanca dentro del plantel. Agregó que otra persona fue herida en la zona del estacionamiento. Según lo dado a conocer por la delegada al agresor fue se le retiraron varias armas blancas también.