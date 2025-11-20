Vinculan a proceso a mujer en Puebla por abandonar a su perrita Daysi con parvovirus

Teresa 'N' fue vinculada a proceso después de que abandonara a su perrita mestiza de tres meses de edad de nombre "Deysi" en una clínica veterinaria del estado de Puebla, informó la Fiscalía General de la entidad.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de septiembre de 2024 cuando Teresa 'N' acudió a una veterinaria ubicada en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en la ciudad de Puebla para una supuesta consulta médica. Sin embargo terminó abandonándola después de saber que estaba enferma.

¿De qué estaba enferma la perrita Daysi?

La perrita Daysi padecía parvovirus y presentaba parásitos, por lo que el encargado le indicó que debía permanecer internada, además de informarle los costos del tratamiento. En dicho momento la mujer realizó un pago de mil pesos.

Después de días de estar internada, la perrita se recuperó, motivo por el cual la clínica llamó a la dueña en varias ocasiones, pero no acudió a recogerla ni respondió los mensajes, abandonando a la cachorra.

¿Qué es el parvovirus?

El parvovirus canino es una enfermedad infecciosa potencialmente letal que se contagia mediante oral/nasal de un perro infectado a otro perro, a través de heces y también vía intrauterina.

Vinculación a proceso de la dueña

El pasado miércoles 12 de noviembre, un juez de control determinó la vinculación a proceso de la persona e impuso como medidas cautelares firma periódica semanal, garantía económica de mil pesos y prohibición de salir del país tras ser acusada de delitos contra los animales en su modalidad de abandono.

