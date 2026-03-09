Marco Antonio Campuzano

adn bueno
Me encanta contar historias. Todos los temas son interesantes si encontramos el ángulo correcto. Y aunque mi pasión es el deporte, entendí que también hay magia más allá de las canchas y los estadios.

Soy licenciado en ciencias de la comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y durante toda mi carrera me he dedicado al periodismo web. Busco contar la información de manera clara y concisa, para que cualquiera pueda informarse de lo que pasa en México y en el mundo.

En adn Noticias te cuento sobre las ligas de futbol de Europa, la NBA, la NFL y otros deportes, así como de temas que tienen que ver con fenómenos naturales, salud y nota roja.

Vete organizando: Estos serán los horarios para los partidos del Mundial 2026

Autoridades alertan por “Super Tormenta” que puede ser peor que un huracán y afectará a México 

Reino Unido pide volver a usar cubrebocas y cierra escuelas por brote de “Súper Gripe” H3N2
