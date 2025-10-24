Detienen a 18 personas y aseguran armas y droga en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se logró la detención de 18 personas y se aseguraron armas de fuego, sustancias químicas y vehículos durante un operativo en Culiacán y Navolato en Sinaloa donde participaron elementos de la Defensa, Semar, FGR y Guardia Nacional.

Operativo en Culiacán deja 7 detenidos

En el municipio de Culiacán , agentes de seguridad realizaban recorridos de vigilancia en el fraccionamiento Residencial Roma cuando los agredieron con armas de fuego. Repelieron la agresión y momentos después lograron la detención de 7 personas.

Además, se aseguraron cinco armas largas, 818 cartuchos útiles, 33 cargadores, 11 chalecos tácticos, 22 placas balísticas y un vehículo. También se localizó un área para la elaboración de drogas sintéticas donde se decomisaron 13 mil 850 litros de sustancias químicas.

Con esto se genera una afectación económica a la delincuencia organizada de 281 millones de pesos.

Aseguran armas y detienen a 11 en Navolato

Por otro parte, en el municipio de Navolato , elementos de seguridad detuvieron a 11 personas que se encontraban a bordo de dos vehículos, uno con blindaje artesanal.

Se aseguraron dos ametralladoras, siete armas largas, tres armas cortas, 21 cargadores, 868 cartuchos y equipo táctico.

Índices de inseguridad en Sinaloa

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ( ENSU ), 6 de cada 10 mexicanos adultos, es decir el 63% se siente inseguro en la ciudad donde vive. Culiacán, Sinaloa es la ciudad con mayor percepción de inseguridad pues 88 de cada 100 residentes no se siente seguro.

De acuerdo con el Inegi, de las 91 localidades urbanas analizadas, 76 se mantuvieron sin cambios significativos y 10 registraron una mejora en la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía y solo 5 tuvieron un alza significativa.

