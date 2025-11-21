Detienen a servidores públicos por su probable participación en el asesinato de Carlos Manzo

La Fiscalía General de Michoacán dio a conocer que detuvieron a servidores públicos del municipio de Uruapan involucrados en el asesinato del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez .

Detienen a servidores públicos por caso Carlos Manzo

Mediante redes sociales, la FGE informó que siete servidores públicos del municipio de Uruapan fueron detenidos por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión en agravio de Carlos Manzo.

Además, todos los detenidos fueron trasladados al Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez" y serán puestos a disposición del Juez de Control quien determinará su situación jurídica.

🚨⚠️ Cumplimentamos orden de aprehensión en contra de siete servidores públicos del municipio de Uruapan, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez. — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) November 21, 2025

"El Licenciado" y "EL R1" involucrados den el asesinato del alcalde

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que Jorge Armando "N" alias "El Licenciado" fue identificado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo y se le vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación y tras su detención fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, El Altiplano, en el Estado de México.

También se dio a conocer que Fernando Josué "N" y Ramiro "N" acompañaron a Víctor Manuel "N", autor material del crimen y quien fue neutralizado tras cometer el homicidio. El 10 de noviembre los cuerpos de Josué y Ramiro fueron encontrados sobre la carretera Uruapan-Paracho en Michoacán y se obtuvo un análisis de uno de los teléfonos celulares de los involucrados donde se encontró que recibían órdenes de "EL Licenciado" quien presionaba a los sicarios para que le dispararan al alcalde sin importan con quien estuviera acompañado.

Las investigaciones continúan y la prioridad de las autoridades es detener a Ramón Ángel Álvarez Ayala alias "El R1", uno de los personajes con mayor poder dentro del CJNG y cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

