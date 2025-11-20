Detienen en Jalisco a 4 hombres por abuso sexual infantil: los detalles de las capturas

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que en un operativo se detuvo a cuatro hombres señalados por abuso sexual infantil después de que se giraran órdenes de aprehensión.

Los hombres fueron detenidos para investigar denuncias de abuso sexual infantil agravado, a través de mandamientos judiciales ejecutados. Las capturas se realizaron entre el 18 y 19 de noviembre en Tlajomulco, Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan.

¿Cómo fueron las detenciones?

Mario Fredy 'N' fue denunciado el 9 de octubre de 2022 y capturado el 18 de noviembre de 2025 en calles de la colonia Colinas del Roble, Tlajomulco de Zúñiga, tras una orden de aprehensión decretada por el Juzgado Vigésimo Primero de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial.

Gerardo Antonio 'N' fue capturado el mismo día en calles de la colonia Paseos del Sol, en Guadalajara, después de ser denunciado por abuso de su hijastra.

A Francisco 'N' se le cumplimentó una orden de aprehensión decretada por el Juzgado Quinto de Control en calles de la colonia San José del Bajío, en Zapopan, el pasado 19 de noviembre.

Norberto 'N' fue detenido por la justicia el 18 de noviembre en la colonia Las Huertas, en Tlaquepaque, tras una orden de comparecencia decretada por el Juzgado Décimo Tercero de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial

¿De qué se les persigue?

Mario habría realizado tocamientos indebidos a una adolescente, que era hermana de su pareja, cuando se encontraba en un automóvil sobre la Avenida 8 de Julio.

Gerardo Antonio 'N', fue capturado luego de que aprovechara su posición como padrastro de una adolescente para abusar de ella en un domicilio de la colonia Santa Margarita en Zapopan en 2024.

A Francisco 'N' se el buscaba por cometer ilícitos desde que la víctima era tan solo una niña hasta que llegó a la adolescencia.

Norberto 'N' habría realizado tocamientos indebidos a una niña que se encontraba bajo el cuidado de su pareja sentimental, en un domicilio de la colonia Atlas, en Tlaquepaque.

