Exigen justicia para Rodrigo, joven asesinado durante persecución de la policía
Rodrigo Isidro Ricardéz de 20 años fue asesinado en Villahermosa, Tabasco luego de que policías le dispararan porque no se detuvo en un retén; su familia exige justicia.
- Su familia asegura que pasaron 12 horas para que las autoridades les avisaran que su hijo había muerto.
- Su madre señala que la escena pudo haber sido manipulada e intentaron justificar el crimen sembrándole un arma.
- Hasta el momento no hay detenidos ni elementos de la policía señalados por el hecho, la familia exige justicia.