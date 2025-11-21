Operativos en Iztapalapa y Tláhuac dejan siete detenidos y más de mil dosis de droga incautada

Como resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México y con apoyo de personal de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional (GN), cumplimentaron tres órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

Los operativos derivaron de diversas indagatorias que identificaron domicilios presuntamente utilizados como centros de operación, puntos de reunión o bodegas para el resguardo y comercialización de aparente droga. Con los datos de prueba obtenidos, el Ministerio Público solicitó los mandamientos judiciales que fueron otorgados por un Juez de Control.

De acuerdo con las autoridades, los cateos se realizaron sin uso de violencia y en apego a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.

Primer cateo en Iztapalapa

El primer operativo tuvo lugar en un inmueble ubicado en la calle 1 Casimiro del Valle, colonia Vicente Guerrero, donde los oficiales aseguraron 80 dosis de aparente metanfetamina, 200 dosis de probable cocaína, 200 dosis de probable marihuana, un arma de fuego, un cargador, cinco cartuchos útiles y un teléfono celular. En el sitio fueron detenidos un hombre de 26 años y una mujer de 21.

Operativos en Tláhuac e Iztapalapa

El segundo y tercer mandamiento judicial se ejecutaron en domicilios de la calle Sauco, en la colonia La Draga, en Tláhuac, y en la calle Durazno, colonia San Juan Xalpa, en Iztapalapa. En ambos inmuebles se aseguraron 295 dosis de aparente metanfetamina, 221 de supuesta cocaína y 422 de probable marihuana. También fueron detenidos tres hombres de 45, 43 y 25 años, así como dos mujeres de 41 y 25 años de edad.

Detenidos y antecedentes

Los siete detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público , quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

Asimismo, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

Las autoridades informaron que, tras un cruce de información, se identificó que el detenido de 45 años presuntamente pertenece a un grupo delictivo dedicado a la compra, venta y distribución de droga en Iztapalapa; además, registra tres ingresos previos al Sistema Penitenciario capitalino por delitos contra la salud en 2011, 2022 y 2025.

También se estableció que el detenido de 25 años cuenta con un ingreso por el delito de despojo en 2021; el hombre de 43 años registra un ingreso este año por delitos contra la salud; la mujer de 41 años tiene un ingreso por quebrantamiento de sellos, también este año; y la detenida de 25 años cuenta con un registro por delitos contra la salud en 2025.

