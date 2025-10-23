Asesinan Javier Vargas Arias, empresario limonero en Álamo Temapeche, Veracruz

Javier Vargas Arias, identificado como empresario citrícola , fue asesinado este jueves 23 de octubre; su cuerpo fue encontrado en las calles del municipio de Álamo, Veracruz, en el bulevar Al Ídol, en el Ejido Jardín Nuevo.

La víctima, de 43 años de edad, se encontraba en la vía pública cuando fue sorprendido por un comando armado de criminales que descendieron de una camioneta color blanco y le dispararon en reiteradas ocasiones.

Autoridades investigan asesinato del empresario Javier Vargas Arias

Las detonaciones alertaron a los vecinos y en poco tiempo llegaron las autoridades. Fue un comando de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz quienes acordonaron la zona, a la par de que la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las primeras indagatorias.

Abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, aunque todavía no hay detenidos ni sospechosos, sin embargo, este ataque se suma a otros que han sufrido empresarios limoneros en México en lo que va del año.

En lo que respecta a Javier Vargas, era empresario de cítricos, con cultivos de mandarina, naranja y limón ; todavía no se conoce el motivo del ataque, pero comenzarán investigando la camioneta color blanco en la que escaparon los asesinos.

Días antes asesinaron a Bernardo Bravo, también líder limonero

Este ataque se suma al que sufrió Bernardo Bravo , líder limonero en Michoacán. En este caso, el empresario ya había denunciado públicamente al crimen organizado de haberlo amenazado en ocasiones anteriores y pedía a las autoridades aumentar la seguridad.

Al final, Bernardo fue atacado a balazos mientras iba en su vehículo; las autoridades lo investigan con un homicidio en un ataque directo y ya hay dos personas detenidas.

