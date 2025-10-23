Detienen a montachoques que operaba en la GAM

En la CDMX hay un grupo de personas que se dedican a extorsionar a automovilistas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a una persona señalada por el delito de montachoques .

Detienen a montachoques en CDMX

Tras realizar diversas investigaciones, los policías identificaron a Julio César “N” que había sido denunciado por provocar choques en diversas vialidades y se montó un operativo de vigilancia en la colonia San Bartolo Atepehuacan en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los uniformados identificaron a un hombre que viajaba a bordo de un vehículo color gris en el Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Lindavista, al realizarle una revisión preventiva le aseguraron dinero en efectivo y un teléfono celular.

Resultado de trabajos de investigación en atención a diversas denuncias ciudadanas, en @TuAlcaldiaGAM, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Julio César "N" presunto responsable del delito de #Extorsión en su modalidad de montachoques.



Se le aseguró dinero en efectivo, un… pic.twitter.com/Yhaw9ptI6U — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 23, 2025

¿Cómo operan los montachoques?

Los montachoques identifican a la víctima que por lo regular son personas jóvenes o adultos mayores que manejan autos caros.

Posteriormente provocan el choque frenando bruscamente o invadiendo carriles. Uno de los métodos más comunes es cuando un coche va en el carril de alta velocidad y se acerca al que va en media, otro auto que va adelante de la víctima impide que este acelere y el tercero bloquea su espacio por el carril derecho para que al momento de incidente el único responsable sea la víctima.

Tras el accidente los montachoques intentan llegar a un acuerdo y en muchos casos los acompañantes del conductor se acercan para ejercer presión.

Posteriormente comienzan a exigir un pago inmediato en efectivo o por transferencia y te pueden amenazar si intentas llamar a la aseguradora.

¿Qué hacer si eres víctima de montachoques?

En caso de que seas víctima de los montachoques lo primero que debes hacer es mantener la calma y no bajarte de tu auto.

Llama a tu seguro y reporta el incidente a algún familiar o amigo de confianza y comparte tu ubicación en tiempo real.

Toma nota de las placas, modelo y señas del auto que usen los delincuentes, en caso de que se pongan agresivos llama al 911.

